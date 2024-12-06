Аналитики посчитали, во сколько обойдется отдых на горнолыжках этой зимой

Ещё один недорогой вариант проживания — хостелы, цены за одну ночь в них, по данным 2ГИС, начинаются в среднем от 990 рублей. Но на горнолыжных курортах хостелов мало: в среднем 4% от общего числа мест проживания. На некоторых курортах их и вовсе нет, например, на «Розе Хутор» и «Газпроме», в Манжероке.