Аналитики посчитали, во сколько обойдется отдых на горнолыжках этой зимой

Posted 6 декабря, 10:20
Published 6 декабря, 10:20
Modified 6 декабря, 10:22
Updated 6 декабря, 10:22
Аналитики составили рейтинги курортов по средней стоимости проживания, ски-пассов, проката инвентаря и по среднему чеку в заведениях общественного питания.
В среднем на один день отдыха нужно планировать 16,1 тысячи рублей:
Самый экономичный вариант доступен в Красноярском крае и Республике Башкортостан — день на курорте «Бобровый лог» стоит в среднем 8,2 тысячи, в Абзакове — 9,2 тысячи.
Наиболее значительных бюджетов потребует от любителей горных лыж и сноубордов отдых на популярных горнолыжных курортах Краснодарского края — по данным исследования, сутки на «Розе Хутор» обойдутся в среднем в 24,8 тысячи, на «Красной Поляне» — в 22 тысячи, на «Газпроме» — 21,4 тысячи.
Комплект — горные лыжи/сноуборд и ботинки — на один день в среднем на стоит 1,5 тысячи, а ски-пасс (тоже на день) — 2,9 тысячи.
Дешевле всего кататься в Белокурихе (Алтайский край) и на «Горе Соболиной» (Иркутская область) — прокат и ски-пасс вместе будут стоить чуть больше 3 тысяч рублей. Дороже всего кататься на курортах «Роза Хутор» и «Солнечная долина» (Челябинская область), инвентарь и ски-пасс на день здесь стоят 7 тысяч рублей.
Данные о среднем чеке основаны на средней стоимости первого блюда или салата, второго блюда и напитка. Аналитики рассчитали, во сколько обойдётся приём пищи в заведении общепита в пешей доступности от горнолыжных курортов. Средняя стоимость обеда составила около 940 рублей, но разница цен среди самих курортов составляет почти тысячу рублей.
Дешевле всего обеды на курортах «Губаха» (Пермский край), «Бобровый лог», «Солнечная долина», «Абзаково»: средняя стоимость не превышает 600 рублей благодаря тому, что 45% точек общепита составляют столовые и точки быстрого питания.
Дороже всего обед или ужин будут стоить на курортах Сочи — около 1,3 тысячи рублей. Высокий средний чек обеспечивает большое количество дорогих заведений, например 42% от всех точек общественного питания здесь составляют рестораны.
Средняя стоимость ночи на горнолыжных курортах составит 9,8 тысячи рублей. В пешей доступности от курортов «Бобровый лог» и «Абзаково» средняя стоимость одной ночи не превышает 3 тысяч рублей — здесь самые бюджетные места размещения.
Дороже всего ночь на горнолыжных курортах обойдется в Сочи: 15,3 тысячи рублей в районе курорта «Роза Хутор», 14,3 тысячи рублей на курорте «Красная Поляна», 14,3 тысячи рублей в районе курорта «Газпром»
Ещё один недорогой вариант проживания — хостелы, цены за одну ночь в них, по данным 2ГИС, начинаются в среднем от 990 рублей. Но на горнолыжных курортах хостелов мало: в среднем 4% от общего числа мест проживания. На некоторых курортах их и вовсе нет, например, на «Розе Хутор» и «Газпроме», в Манжероке.
В 2024 году 2ГИС стал первым в России картографическим сервисом, который начал в режиме реального времени показывать на картах статусы работы подъёмников на горнолыжных курортах. В 2ГИС указан уровень сложности горнолыжных трасс, есть информация о стоимости ски-пасса, а перед началом сезона эксперты дополнительно актуализировали данные о стоимости проживания, питания и проката.