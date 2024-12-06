Бывшего вице-мэра Красноярска задержали

Жвакина и еще двоих человек задержали 5 декабря. По версии следствия, будучи главой УДИБ, Жвакин с сентября 2018 по декабрь 2019 года через посредников частями получил от гендиректора строительной компании «ПромСтрой» Декарда Ханагяна взятку в размере 73 миллионов рублей.