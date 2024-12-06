Бывшего вице-мэра Красноярска задержали

Posted 6 декабря, 06:11
Published 6 декабря, 06:11
Modified 6 декабря, 06:50
Updated 6 декабря, 06:50
Жвакина и еще двоих человек задержали 5 декабря. По версии следствия, будучи главой УДИБ, Жвакин с сентября 2018 по декабрь 2019 года через посредников частями получил от гендиректора строительной компании «ПромСтрой» Декарда Ханагяна взятку в размере 73 миллионов рублей.
Как полагает СК, руководитель УДИБ должен был помочь фирме выиграть тендер на выполнение дорожных работ в Красноярске.
Возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (часть 4 статья 291.1 УК РФ).
Подробности о задержании Давыдова в СК пообещали дать позже.
Давыдов был вице-мэром с 2017 по 2021 год, в то время главой города был Сергей Еремин. Давыдов уволился по собственному желанию.