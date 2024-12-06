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Posted 6 декабря, 06:11

Published 6 декабря, 06:11

Modified 6 декабря, 06:50

Updated 6 декабря, 06:50

Бывшего вице-мэра Красноярска задержали

Бывшего вице-мэра Красноярска задержали

6 декабря 2024, 06:11
Бывшего первого заместителя мэра Красноярска Алексея Давыдова задержали по подозрению в коррупции. По версии следствия, он выступил одним из посредников при передаче взятки экс-руководителю управления дорог Красноярска Евгению Жвакину.

Жвакина и еще двоих человек задержали 5 декабря. По версии следствия, будучи главой УДИБ, Жвакин с сентября 2018 по декабрь 2019 года через посредников частями получил от гендиректора строительной компании «ПромСтрой» Декарда Ханагяна взятку в размере 73 миллионов рублей.

Как полагает СК, руководитель УДИБ должен был помочь фирме выиграть тендер на выполнение дорожных работ в Красноярске.

Возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (часть 4 статья 291.1 УК РФ).

Подробности о задержании Давыдова в СК пообещали дать позже.

Давыдов был вице-мэром с 2017 по 2021 год, в то время главой города был Сергей Еремин. Давыдов уволился по собственному желанию.

#Владислав Савончик
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