Бывших заммэра и главу управления дорог Красноярска арестовали

Posted 6 декабря, 10:00
Published 6 декабря, 10:00
Modified 6 декабря, 10:24
Updated 6 декабря, 10:24
По версии СК, с сентября 2018 по декабрь 2019 года руководитель УДИБ Жвакин через двух посредников, одним из которых выступил первый заммэра Давыдов, получил от генерального директора компании «ПромСтрой» Декарда Ханагяна частями взятку более 73 миллионов рублей. Имя второго посредника не называется.
Как полагает СК, руководитель УДИБ помогал фирме выиграть тендер на дорожные работы в Красноярске.
Жвакина подозревают в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ), Давыдова — в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Ханагян находится в СИЗО по другому головному делу — его и экс-руководителя «Специализированного автотранспортного предприятия» Дмитрия Сокирку подозревают в картельном сговоре при заключении госконтрактов в 2023 году. По версии следствия, САТП получило госконтракты на сумму более миллиарда рублей, затем передавало их «Промстрою» как субподрядчику.
Евгений Жвакин был главой УДИБ с 2017 по 2019 год. С 2019 по 2020 год он занимал пост вице-мэра и руководителя департамента городского хозяйства. В 2020 году его снова назначили главой УДИБ, где он проработал до 2022 года.
Давыдов был вице-мэром с 2017 по 2021 год, в то время главой города являлся Сергей Еремин.