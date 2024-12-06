До 500 тысяч за штуку: красноярцы распродают к Новому году елочные игрушки СССР

Posted 6 декабря, 11:51
Published 6 декабря, 11:51
Modified 6 декабря, 12:20
Updated 6 декабря, 12:20
«Проспект Мира» изучил, какие игрушки можно найти сейчас в продаже на сайте объявлений и за сколько их продают.
Начнем с относительно недорогих игрушек — за 8500 рублей продают всего одно елочное украшение: игрушку синьора Горошек на прищепке из набора «Чиполлино».
Как пишет продавец, состояние игрушки «удовлетворительное». Судя по фото, сколов на игрушке нет, однако есть небольшие потертости.
Еще на продажу выставили игрушки Деда Мороза и Снегурочки — на елку их не повесишь, зато можно поставить под.
Высота Деда Мороза, сообщают в объявлении, составляет 32 сантиметра, а Снегурочку — 31 сантиметр. Состояние, пишет продавец, можно увидеть на фото.
В 35 тысяч продавец оценил набор «Айболит» из пяти игрушек — доктора, зайца и трех птиц. В объявлении сказано, что этот набор выпустили в 1956 году на фабрике стеклянной и оптической игрушки в Москве.
Продавец уверяет, что у игрушек «хорошее состояние». Он пишет, что купить набор могут не только красноярцы — он может отправить их почтой по предоплате.
Другой продавец выставил на продажу елочные игрушки, купленные в 1970 году за 50 тысяч рублей.
В наличии около 15 штук — зайчики, птички, девочка и другие. При этом, уточняет продавец, цена в 50 тысяч, указанная в объявлении, — это цена не за все игрушки, а за одну.
В такой небюджетный «набор» входит новогодний дождик, две елочные игрушки: птичка и шар и кукла.
Автор пишет, что нашла их в вещах вместе с газетой — на газете есть дата: 24 декабря 1969 года. Продает она все эти вещи «одним лотом».
Самая дорогая игрушка из нашей подборки — советская игрушка домик, которую хотят продать за полмиллиона рублей.
Однако об игрушке продавец особо ничего не рассказал: ни года выпуска, ни того, почему он выбрал такую цену.