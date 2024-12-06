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Posted 6 декабря, 11:51

Published 6 декабря, 11:51

Modified 6 декабря, 12:20

Updated 6 декабря, 12:20

До 500 тысяч за штуку: красноярцы распродают к Новому году елочные игрушки СССР

До 500 тысяч за штуку: красноярцы распродают к Новому году елочные игрушки СССР

6 декабря 2024, 11:51
Фото: www.avito.ru.
Красноярцы распродают старые елочные игрушки СССР к Новому году. За некоторые игрушки просят сотни тысяч рублей.

«Проспект Мира» изучил, какие игрушки можно найти сейчас в продаже на сайте объявлений и за сколько их продают.

Синьор Горошек за 8,5 тысячи

Начнем с относительно недорогих игрушек — за 8500 рублей продают всего одно елочное украшение: игрушку синьора Горошек на прищепке из набора «Чиполлино».

Фото: www.avito.ru

Как пишет продавец, состояние игрушки «удовлетворительное». Судя по фото, сколов на игрушке нет, однако есть небольшие потертости.

Дед Мороз и Снегурочка за 11,9 тысячи

Еще на продажу выставили игрушки Деда Мороза и Снегурочки — на елку их не повесишь, зато можно поставить под.

Фото: www.avito.ru

Высота Деда Мороза, сообщают в объявлении, составляет 32 сантиметра, а Снегурочку — 31 сантиметр. Состояние, пишет продавец, можно увидеть на фото.

Набор «Айболит» за 35 тысяч

В 35 тысяч продавец оценил набор «Айболит» из пяти игрушек — доктора, зайца и трех птиц. В объявлении сказано, что этот набор выпустили в 1956 году на фабрике стеклянной и оптической игрушки в Москве.

Фото: www.avito.ru

Продавец уверяет, что у игрушек «хорошее состояние». Он пишет, что купить набор могут не только красноярцы — он может отправить их почтой по предоплате.

Игрушки по 50 тысяч

Другой продавец выставил на продажу елочные игрушки, купленные в 1970 году за 50 тысяч рублей.

Фото: www.avito.ru

В наличии около 15 штук — зайчики, птички, девочка и другие. При этом, уточняет продавец, цена в 50 тысяч, указанная в объявлении, — это цена не за все игрушки, а за одну.

Игрушки и дождик за 300 тысяч

В такой небюджетный «набор» входит новогодний дождик, две елочные игрушки: птичка и шар и кукла.

Фото: www.avito.ru

Автор пишет, что нашла их в вещах вместе с газетой — на газете есть дата: 24 декабря 1969 года. Продает она все эти вещи «одним лотом».

Домик за 500 тысяч

Самая дорогая игрушка из нашей подборки — советская игрушка домик, которую хотят продать за полмиллиона рублей.

Фото: www.avito.ru

Однако об игрушке продавец особо ничего не рассказал: ни года выпуска, ни того, почему он выбрал такую цену.

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