ЕР оценит качество выполнения нацпроектов по обратной связи от жителей

Якушев также отметил, что жители регионов уже участвуют в контроле за строительством и ремонтом объектов в рамках национальных проектов и народной программы партии. Он указал, что такой способ контроля наиболее эффективен: в каждом регионе существует штаб, в который входят местные активисты, педагоги, депутаты и родители, которые отслеживают возможные проблемы при выполнении работ.