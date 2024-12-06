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Posted 6 декабря, 13:09

Published 6 декабря, 13:09

Modified 6 декабря, 13:09

Updated 6 декабря, 13:09

ЕР оценит качество выполнения нацпроектов по обратной связи от жителей

ЕР оценит качество выполнения нацпроектов по обратной связи от жителей

6 декабря 2024, 13:09
Фото: 1MI.
Партия «Единая Россия» осуществляет постоянный мониторинг исполнения новых национальных проектов, опираясь на обратную связь от жителей регионов. Такой подход для оценки эффективности работы правительства поручил использовать глава государства.

«Единая Россия» активно занималась разработкой новых национальных проектов. Врио секретаря генерального совета Владимир Якушев подчеркнул, что на грядущем съезде 14 декабря в народную программу партии внесут положения 19 новых нацпроектов. Об этом пишет mkset.ru.

Якушев также отметил, что жители регионов уже участвуют в контроле за строительством и ремонтом объектов в рамках национальных проектов и народной программы партии. Он указал, что такой способ контроля наиболее эффективен: в каждом регионе существует штаб, в который входят местные активисты, педагоги, депутаты и родители, которые отслеживают возможные проблемы при выполнении работ.

За последние пять лет было построено почти 1400 школ, где обучаются 850 тысяч детей. Создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей младше трех лет и открыто почти 1700 детских садов.

Жители также участвуют в контроле за улучшением общественных пространств и дворов. ЕР совместно с Минстроем России ежегодно организуют всероссийское голосование для выбора объектов благоустройства. С 2018 года по всей стране обновлено 95 тысяч общественных пространств и дворов.

Кроме того, партия активно добивается выделения средств на реализацию положений национальных проектов в бюджете. Например, она ежегодно выступает за увеличение финансирования на строительство дорожной инфраструктуры. За шесть лет эта работа позволила значительно улучшить состояние дорог.

Также за последние четыре года в стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник. Установлено 174 тысячи единиц современного оборудования. В рамках народной программы ЕР построено и отремонтировано 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий, что повышает доступность медицинской помощи, сообщает сайт партии ER.RU.

Владимир Якушев добавил, что неизменной целью народной программы партии, как и национальных проектов России, остается повышение качества жизни граждан, их благополучие.

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