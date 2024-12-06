ЕР оценит качество выполнения нацпроектов по обратной связи от жителей

Posted 6 декабря, 13:09
Published 6 декабря, 13:09
Modified 6 декабря, 13:09
Updated 6 декабря, 13:09
«Единая Россия» активно занималась разработкой новых национальных проектов. Врио секретаря генерального совета Владимир Якушев подчеркнул, что на грядущем съезде 14 декабря в народную программу партии внесут положения 19 новых нацпроектов. Об этом пишет mkset.ru.
Якушев также отметил, что жители регионов уже участвуют в контроле за строительством и ремонтом объектов в рамках национальных проектов и народной программы партии. Он указал, что такой способ контроля наиболее эффективен: в каждом регионе существует штаб, в который входят местные активисты, педагоги, депутаты и родители, которые отслеживают возможные проблемы при выполнении работ.
За последние пять лет было построено почти 1400 школ, где обучаются 850 тысяч детей. Создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей младше трех лет и открыто почти 1700 детских садов.
Жители также участвуют в контроле за улучшением общественных пространств и дворов. ЕР совместно с Минстроем России ежегодно организуют всероссийское голосование для выбора объектов благоустройства. С 2018 года по всей стране обновлено 95 тысяч общественных пространств и дворов.
Кроме того, партия активно добивается выделения средств на реализацию положений национальных проектов в бюджете. Например, она ежегодно выступает за увеличение финансирования на строительство дорожной инфраструктуры. За шесть лет эта работа позволила значительно улучшить состояние дорог.
Также за последние четыре года в стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник. Установлено 174 тысячи единиц современного оборудования. В рамках народной программы ЕР построено и отремонтировано 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий, что повышает доступность медицинской помощи, сообщает сайт партии ER.RU.
Владимир Якушев добавил, что неизменной целью народной программы партии, как и национальных проектов России, остается повышение качества жизни граждан, их благополучие.