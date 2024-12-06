Как сохранить мультиварку и готовить вкусные блюда: советы эксперта Авито Услуг

Одной из распространенных причин поломки мультиварок становится превышение допустимого уровня жидкости в чаше. Когда суп или другая жидкость «убегает», это может привести к повреждению нагревательного элемента или засору вентиляционных отверстий. Для предотвращения подобных проблем используйте мерные метки на чаше.