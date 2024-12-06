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Posted 6 декабря, 08:03

Published 6 декабря, 08:03

Modified 6 декабря, 08:05

Updated 6 декабря, 08:05

Как сохранить мультиварку и готовить вкусные блюда: советы эксперта Авито Услуг

Как сохранить мультиварку и готовить вкусные блюда: советы эксперта Авито Услуг

6 декабря 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney.
Поломка мультиварки может стать неприятным сюрпризом, особенно если вы регулярно используете это устройство для приготовления еды. Ошибки в уходе и эксплуатации нередко приводят к серьезным неисправностям.

Чтобы избежать подобных ситуаций и продлить срок службы вашего кухонного помощника, эксперт Авито Услуг Константин Новиков, специалист по ремонту бытовой техники, поделился полезными советами.

Контролируйте уровень жидкости

Одной из распространенных причин поломки мультиварок становится превышение допустимого уровня жидкости в чаше. Когда суп или другая жидкость «убегает», это может привести к повреждению нагревательного элемента или засору вентиляционных отверстий. Для предотвращения подобных проблем используйте мерные метки на чаше.

Замена нагревательного элемента обойдётся в сумму от 2 до 3 тысяч рублей, тогда как простой контроль за уровнем жидкости позволяет полностью исключить этот риск.

Следите за состоянием чаши

Антипригарное покрытие чаши требует бережного обращения. Царапины и сколы не только портят внешний вид, но и могут стать причиной пригорания продуктов. Более того, поврежденное покрытие ускоряет износ внутренних механизмов устройства.

Чтобы минимизировать риск повреждений используйте только силиконовые или деревянные лопатки и ложки. Главное — избегайте металлических аксессуаров, которые могут поцарапать поверхность.

Если чаша все же оказалась повреждена, то заменить ее не составит труда. Важно только подобрать модель, совместимую с вашей мультиваркой. Такие чаши легко найти в магазинах бытовой техники или заказать онлайн.

Регулярно очищайте крышку и уплотнительное кольцо

После каждого использования важно тщательно мыть крышку и уплотнительное кольцо. Остатки пищи и жира могут накапливаться, что приводит к неприятным запахам, снижению герметичности и ухудшению качества приготовленных блюд.

«Регулярная очистка занимает всего несколько минут, но избавляет от множества проблем, которые могут потребовать дорогостоящего ремонта», — подчеркнул Константин.

Чтобы очистить крышку:

  1. Разберите ее, если это предусмотрено конструкцией.
  2. Промойте все детали теплой водой с мягким моющим средством.
  3. Обязательно просушите перед сборкой.

Не перегружайте устройство

Переполнение чаши мультиварки приводит к избыточной нагрузке на замковый механизм и нагревательные элементы. Это может стать причиной деформации крышки, поломки замка или других серьезных неисправностей.

Эксплуатация устройства в рамках его технических характеристик позволит избежать большинства проблем. Если же игнорировать рекомендации производителя, то ремонт замкового механизма обойдется примерно в 1–2 тысячи рублей.

Проводите профилактику термодатчика

Замедление процесса приготовления может быть связано с загрязнением термодатчика. Этот элемент отвечает за точное измерение температуры и корректное функционирование устройства.

Очистка термодатчика — простая процедура, которую можно выполнить самостоятельно:

  1. Отключите мультиварку от сети.
  2. Найдите термодатчик (обычно он находится в нижней части корпуса).
  3. Протрите его мягкой тканью, слегка смоченной в воде или спирте.

Регулярный уход за термодатчиком не только продлит срок службы устройства, но и предотвратит более серьёзные поломки, ремонт которых может стоить от 3 до 4 тысяч рублей.

Мультиварка — удобный и многофункциональный прибор, который при правильном уходе служит долгие годы. Соблюдение простых правил эксплуатации и регулярное обслуживание помогут избежать поломок и сохранят ваши блюда вкусными.

«Внимание к мелочам — лучший способ продлить срок службы техники. Чуть больше заботы сегодня избавит вас от затрат завтра», — считает мастер Константин Новиков.

Помните: грамотное обращение с бытовыми приборами не только экономит деньги, но и делает процесс готовки более комфортным и безопасным.

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