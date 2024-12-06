Как выбрать искусственную елку на Новый год? Советы от Роспотребнадзора

Posted 6 декабря, 12:58
Published 6 декабря, 12:58
Modified 6 декабря, 13:00
Updated 6 декабря, 13:00
Советами поделились в краевом Роспотребнадзоре. Во-первых, нужно проверить ветки — они должны быть крепко закреплены, а хвоя на них должна надежно держаться.
«Проверить это легко. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок или сожмите веточку в ладони буквально на пару секунд и отпустите — качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму и не будут осыпаться», — рассказывают в ведомстве.
Во-вторых, на концах веток не должно быть острых краев, торчащей проволоки и зазубрин.
В-третьих, проверяем запах ёлки. Кратковременное присутствие слабо выраженного запаха пластика допустимо, говорят в ведомстве. Однако едкий химический запах говорит об использовании материалов и соответствующих требованиям.
Еще елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработанная специальными составами исключающими.
На упаковке обязательно должна быть маркировка на русском языке с указанием: