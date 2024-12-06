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Posted 6 декабря, 12:58

Published 6 декабря, 12:58

Modified 6 декабря, 13:00

Updated 6 декабря, 13:00

Красноярцам рассказали, как правильно выбрать искусственную елку на Новый год

Как выбрать искусственную елку на Новый год? Советы от Роспотребнадзора

6 декабря 2024, 12:58
Фото: 1MI.

Красноярцам рассказали, как правильно выбрать искусственную елку на Новый год

Красноярцам рассказали, как правильно выбрать искусственную елку, чтобы она была качественной и безопасной.

Советами поделились в краевом Роспотребнадзоре. Во-первых, нужно проверить ветки — они должны быть крепко закреплены, а хвоя на них должна надежно держаться.

«Проверить это легко. Проведите по ветке ладонью против роста хвоинок или сожмите веточку в ладони буквально на пару секунд и отпустите — качественные хвоинки быстро примут первоначальную форму и не будут осыпаться», — рассказывают в ведомстве.

Во-вторых, на концах веток не должно быть острых краев, торчащей проволоки и зазубрин.

В-третьих, проверяем запах ёлки. Кратковременное присутствие слабо выраженного запаха пластика допустимо, говорят в ведомстве. Однако едкий химический запах говорит об использовании материалов и соответствующих требованиям.

Еще елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработанная специальными составами исключающими.

На упаковке обязательно должна быть маркировка на русском языке с указанием:

  • даты производства;
  • правил и условий эксплуатации;
  • материалов, из которого изготовлена ель;
  • данных о производителе.
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