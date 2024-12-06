Клиника с IT-системой: на севере края открыли новый медцентр для 8 тысяч человек

Posted 6 декабря, 05:51
Published 6 декабря, 05:51
Modified 6 декабря, 05:53
Updated 6 декабря, 05:53
Центр появился на улице Кравца, 16а после реконструкции 2-этажного здания, которое долгое время не использовалось. На площади 1,5 тысяч квадратов открылись медицинские кабинеты и лаборатории.
В клинике есть современное оборудование для необходимых исследований. Медицинская информационная система, которой оснащен центр, позволит специалистам передавать данные в личный кабинет сотрудника на мобильное приложение. Помимо этого, система позволяет врачам из других медцентров и сочинского санатория «Заполярье» своевременно получать информацию для принятия решения по лечению пациента.
На базе центра реализуют и современные ИТ-разработки, такие как система анализа рисков заболеваемости, электронный документооборот, электронная очередь для пациентов, виртуальный помощник и другие технологии.
Как рассказал главный врач центрального амбулаторно-поликлинического отделения «Корпоративного Центра Здоровья „Норникель“», нынешний центр — крупнейший из уже существующих в Норильске.
«Пациентов будут принимать терапевты, акушеры-гинекологи, уролог, хирурги, дерматовенерологи, кардиолог, эндокринолог, неврологи, офтальмологи, оториноларингологи, стоматологи, физиотерапевт. Также люди смогут сделать УЗИ, рентген, будет работать функциональная и лабораторная диагностика. Кроме того, мы ведем переговоры об организации выездных консультаций специалистов для удобства людей, проходящих медосмотры».
Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева рассказала, что открытие центра — большое и долгожданное событие, а забота о людях — одна из основных ценностей компании.
«Несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются все отрасли, в том числе инвестдеятельность компании, проект продолжает жить. Мы выполняем программу открытия центров. Надеемся, сотрудники ее по достоинству оценят».
Начальник Талнахского территориального управления администрации города Норильска Андрей Соколов отметил, что здание, где теперь располагается центр, было заброшенным много лет.
«Замечательно, что „Норникель“ взялся и сделал здесь прекрасный центр, еще и благоустроил территорию. Но главное, конечно, польза для людей. В нашем районе проживает и работает достаточное количество работников компании — думаю, это треть всего населения, потому что здесь расположены основные рудники, обогатительная фабрика».
В «Норникеле» заявляют, что талнахский центр не станет последним: в 2025 году в строй войдет и небольшой центр в Кайеркане по программе «Корпоративная медицина», которая действует в компании на протяжении пяти лет и решает главную задачу — повышение уровня доступности медицинских услуг в регионах присутствия компании как для сотрудников, так и для членов их семей.
За три года, с декабря 2021 по декабрь 2024 года, в эксплуатацию введены 54 медицинских объекта, среди которых четыре медицинских центра: Центральное амбулаторно-поликлиническое отделение в Норильске; медицинский центр в Дудинке, Центр магнитно-резонансной томографии в Мончегорске, медицинский центр в районе Талнах.
В общей сложности на объектах корпоративной медицины работают 74 врача различной специализации. В Корпоративном центре здоровья внедрена медицинская информационная система, интегрированная с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Кроме того, разработано и внедрено мобильное приложение с расширенным функционалом.