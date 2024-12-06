Клиника с IT-системой: на севере края открыли новый медцентр для 8 тысяч человек

В «Норникеле» заявляют, что талнахский центр не станет последним: в 2025 году в строй войдет и небольшой центр в Кайеркане по программе «Корпоративная медицина», которая действует в компании на протяжении пяти лет и решает главную задачу — повышение уровня доступности медицинских услуг в регионах присутствия компании как для сотрудников, так и для членов их семей.