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Posted 6 декабря, 12:41

Published 6 декабря, 12:41

Modified 6 декабря, 12:43

Updated 6 декабря, 12:43

Красноярская телеведущая засмотрелась на смешные видео в «прямом эфире»

Красноярская телеведущая засмотрелась на смешные видео в «прямом эфире»

6 декабря 2024, 12:41
Фото: Екатерина Мазалькова.
Красноярская телеведущая засмотрелась на смешные видео в «прямом эфире». Но на самом деле это был розыгрыш.

Ведущая новостей Екатерина Мазалькова выложила ролик в своих соцсетях. На видео девушка сидит в студии и смотрит в телефоне, судя по всему, смешной ролик. Однако в этот же момент режиссер дал команду «в эфире» — девушка моментально перестроилась и поприветствовала зрителей.

Видео: Екатерина Мазалькова.

Однако оказалось, что в этот момент до эфира было еще полчаса, а команда от режиссера — шутка.

За несколько часов видео собрало 1,3 миллиона просмотров и почти 50 тысяч лайков.

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