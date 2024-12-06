Красноярская телеведущая засмотрелась на смешные видео в «прямом эфире»

Ведущая новостей Екатерина Мазалькова выложила ролик в своих соцсетях. На видео девушка сидит в студии и смотрит в телефоне, судя по всему, смешной ролик. Однако в этот же момент режиссер дал команду «в эфире» — девушка моментально перестроилась и поприветствовала зрителей.