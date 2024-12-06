Красноярский бренд-шеф поделился рецептом оливье с лососем

Posted 6 декабря, 05:58
Published 6 декабря, 05:58
Modified 6 декабря, 06:03
Updated 6 декабря, 06:03
Чемеренко опубликовал рецепт из ресторанов сети в своем телеграм-канале.
«Оливье хорош и с докторской колбасой, и с говядиной, и с отварным языком, и с птицей, и с крабом, и с креветками, и с раковыми шейками, и с красной или черной икрой. В общем, креативит, кто как может. Я поделюсь одиним из самых продаваемых оливье в наших ресторанах — оливье с лососем гравлакс», — написал бренд-шеф
Вот что понадобится для этого рецепта:
Сначала нужно порубить укроп, смешать его с солью и сахаром и добавить водку. Эту смесь нанести на лосось, завернуть в пленку или ткань и убрать для посола на сутки.
«Соль вытягивает лишнюю влагу из рыбы и отдает вкус укропа. Равномерно просаливается и приобретает тонкий аромат водки», — объяснил Чемеренко.
Основу оливье, пишет бренд-шеф, можно приготовить любым способом.
«Я уверен, у каждого есть свой любимый рецепт. Для меня — это равное соотношение отварной моркови и картофеля, соленых огурцов и зеленого свежемороженого горошка. Заправляет оливье домашним майонезом, который смешиваем с кусочками копченого лосося».
Сверху на оливье нужно выложить тонкие слайсы лосося гравлакс и перепелиное яйцо, сваренное две с половиной минуты. Украсить можно веточками свежего укропа. ⠀