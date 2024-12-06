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Posted 6 декабря, 05:58

Published 6 декабря, 05:58

Modified 6 декабря, 06:03

Updated 6 декабря, 06:03

Красноярский бренд-шеф поделился рецептом оливье с лососем

Красноярский бренд-шеф поделился рецептом оливье с лососем

6 декабря 2024, 05:58
Фото: Роман Чемеренко.
Бренд-шеф рестогруппы Bellini Gastronomic Ecosystem Роман Чемеренко рассказал, как приготовить оливье с лососем гравлакс.

Чемеренко опубликовал рецепт из ресторанов сети в своем телеграм-канале.

«Оливье хорош и с докторской колбасой, и с говядиной, и с отварным языком, и с птицей, и с крабом, и с креветками, и с раковыми шейками, и с красной или черной икрой. В общем, креативит, кто как может. Я поделюсь одиним из самых продаваемых оливье в наших ресторанах — оливье с лососем гравлакс», — написал бренд-шеф

Вот что понадобится для этого рецепта:

  • лосось филе — 1000 гр;
  • укроп свежий — 200 гр;
  • крупная Соль — 100 гр;
  • сахар — 50 гр;
  • водка —50 мл;
  • классические ингредианты для оливье — морковь, картофель, соленые огурцы, горошек.

Сначала нужно порубить укроп, смешать его с солью и сахаром и добавить водку. Эту смесь нанести на лосось, завернуть в пленку или ткань и убрать для посола на сутки.

«Соль вытягивает лишнюю влагу из рыбы и отдает вкус укропа. Равномерно просаливается и приобретает тонкий аромат водки», — объяснил Чемеренко.

Основу оливье, пишет бренд-шеф, можно приготовить любым способом.

«Я уверен, у каждого есть свой любимый рецепт. Для меня — это равное соотношение отварной моркови и картофеля, соленых огурцов и зеленого свежемороженого горошка. Заправляет оливье домашним майонезом, который смешиваем с кусочками копченого лосося».
Видео: Роман Чемеренко.

Сверху на оливье нужно выложить тонкие слайсы лосося гравлакс и перепелиное яйцо, сваренное две с половиной минуты. Украсить можно веточками свежего укропа. ⠀

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