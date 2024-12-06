prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 10:58

Published 6 декабря, 10:58

Modified 6 декабря, 11:41

Updated 6 декабря, 11:41

Красноярский театр заказал премиальный кроссовер за 3 миллиона рублей

Красноярский театр заказал премиальный кроссовер за 3 миллиона рублей

6 декабря 2024, 10:58
Фото: haval.ru.
Красноярский ТЮЗ заказал кроссовер Haval new f7 ii premium 2.0 at 4wd 2024 года выпуска.

Такая заявка появилась на сайте госзакупок. Начальная цена — 3,299 миллиона рублей. Как указано в требованиях, автомобиль должен быть новым и не раньше 2024 года выпуска.

Требуется кроссовера премиальной сборки: с кожаным салоном, беспроводной зарядкой внутри, круиз-контролем, электроприводом багажника, восемью динамиками аудио, системой контроля слепых зон и подрулевыми лепестками коробки передач.

Как уточнили в театре «7 каналу Красноярск», платить за авто будет сам театр, но с поддержкой краевого минкульта.

  • Ранее законодательное собрание депутатов Красноярского края заказало себе два автомобиля «Москвич» за 4,5 миллиона рублей.
Читайте также:
Краевые власти за 1,5 миллиона заказали «портрет» красноярского туристаПравительство Красноярского края закупит четыре автомобиля «Москвич» на 10 миллионов
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Закупки#Театр#ТЮЗ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика