Красноярский театр заказал премиальный кроссовер за 3 миллиона рублей

Posted 6 декабря, 10:58
Published 6 декабря, 10:58
Modified 6 декабря, 11:41
Updated 6 декабря, 11:41
Такая заявка появилась на сайте госзакупок. Начальная цена — 3,299 миллиона рублей. Как указано в требованиях, автомобиль должен быть новым и не раньше 2024 года выпуска.
Требуется кроссовера премиальной сборки: с кожаным салоном, беспроводной зарядкой внутри, круиз-контролем, электроприводом багажника, восемью динамиками аудио, системой контроля слепых зон и подрулевыми лепестками коробки передач.
Как уточнили в театре «7 каналу Красноярск», платить за авто будет сам театр, но с поддержкой краевого минкульта.