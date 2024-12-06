prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 01:55

Published 6 декабря, 01:55

Modified 6 декабря, 06:21

Updated 6 декабря, 06:21

Красноярцам показали фирменный стиль «Красноярск-400» к юбилею города

Красноярцам показали фирменный стиль «Красноярск-400» к юбилею города

6 декабря 2024, 01:55
Фото: t.me/gradvestnik.
В Красноярске на городском форуме презентовали один из вариантов фирменного стиля к 400-летию города.

Как рассказали в департаменте градостроительства, это первый этап создания символики «Красноярск-400».

Планируется, что ее будут дорабатывать с учетом мнений красноярцев и экспертов.

Фото: t.me/gradvestnik
«Авторы выбрали три основных цвета: красный как основной цвет территории, золотой — символ богатства и процветания, синий и голубой — цвет реки Енисей. И, конечно, главным символом стал — лев».

На подготовку к 400-летию Красноярска власти планируют потратить 9 миллиардов рублей. Вот что они обещают сделать.

Читайте также:
Мэрия хочет переименовать три улицы в КрасноярскеНа площади Мира хотят реконструировать Триумфальную арку и поставить памятникВ администрации Красноярска назначили новых вице-мэров
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Стиль#400-летие Красноярска#Юбилей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика