Красноярцам показали фирменный стиль «Красноярск-400» к юбилею города

Posted 6 декабря, 01:55
Published 6 декабря, 01:55
Modified 6 декабря, 06:21
Updated 6 декабря, 06:21
Как рассказали в департаменте градостроительства, это первый этап создания символики «Красноярск-400».
Планируется, что ее будут дорабатывать с учетом мнений красноярцев и экспертов.
«Авторы выбрали три основных цвета: красный как основной цвет территории, золотой — символ богатства и процветания, синий и голубой — цвет реки Енисей. И, конечно, главным символом стал — лев».
На подготовку к 400-летию Красноярска власти планируют потратить 9 миллиардов рублей. Вот что они обещают сделать.