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Posted 6 декабря, 01:14

Published 6 декабря, 01:14

Modified 6 декабря, 01:14

Updated 6 декабря, 01:14

Красноярцам пообещали теплую и снежную погоду в выходные

Красноярцев ждут теплые и снежные выходные. Публикуем прогноз

6 декабря 2024, 01:14
Фото: prmira.ru.

Красноярцам пообещали теплую и снежную погоду в выходные

Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 7 и 8 декабря.

По информации gismeteo, в субботу, 7 декабря, утром в Красноярске будет -4. В дневные часы ожидается -3 градуса и небольшой мокрый снег. В вечернее время температура воздуха составит -5. В ночь на воскресенье будет около -6.

Утром 8 декабря в городе прогнозируется до -6. Днем на столбике термометра будет около -4 градусов и пойдет небольшой снег. Вечером похолодает до -8, а снег продолжит идти.

Предварительно, в понедельник, 9 декабря, в Красноярске ожидается похолодание. Днем будет около -13 градусов, к вечеру температура воздуха опустится до -16.

Погода на 7–9 декабряПогода на 7–9 декабря
Погода на 7–9 декабря. Фото: gismeteo.ru
  • Ранее Дмитрий Ульянов объяснил, почему в Красноярске тепло и ждать ли в ближайшее время похолодания.
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