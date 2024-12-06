Красноярцев ждут теплые и снежные выходные. Публикуем прогноз

Posted 6 декабря, 01:14
Published 6 декабря, 01:14
Modified 6 декабря, 01:14
Updated 6 декабря, 01:14
По информации gismeteo, в субботу, 7 декабря, утром в Красноярске будет -4. В дневные часы ожидается -3 градуса и небольшой мокрый снег. В вечернее время температура воздуха составит -5. В ночь на воскресенье будет около -6.
Утром 8 декабря в городе прогнозируется до -6. Днем на столбике термометра будет около -4 градусов и пойдет небольшой снег. Вечером похолодает до -8, а снег продолжит идти.
Предварительно, в понедельник, 9 декабря, в Красноярске ожидается похолодание. Днем будет около -13 градусов, к вечеру температура воздуха опустится до -16.