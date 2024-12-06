Красноярцы раскритиковали дизайн к 400-летию Красноярска и назвали его «колхозом»

Мэрия представила один из вариантов фирменного стиля, созданный к 400-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2028 году. «Проспект Мира» собрал реакции горожан на этот дизайн.

5 декабря на городском форуме показали один из вариантов фирменного стиля «Красноярск-400», разработанного к юбилею города. В мэрии заявили, что авторы выбрали три основных цвета: красный как основной цвет территории, золотой — как символ богатства и процветания, синий и голубой — цвет реки Енисей. Главным символом стал лев. Фото: t.me/gradvestnik Красноярцы высказали свое мнение в соцсетях. Большинство раскритиковали дизайн. «По-моему, это какая-то халява. Опять кто-то сэкономил» «Когда вспомнил про дедлайн за час до форума» «Как же безвкусно… Не хочется обесценивать чужую работу и все дела, но блин» «Будем надеяться, что за пределами края никто эту красоту не увидит» «Как-то колхозненько, нет?» «Во сколько денег обошлось сие чудо?» «Ужасный перенос частей слова Красноярск» «Нет характерной вечной черты города — свинцового неба. Либо нужно добавить режим черного неба» «Открытый конкурс объявите и будут свежие идеи. А это всё весьма заезжено». Кому-то эскизы напомнили дизайн Универсиады-2019, которая проходила в Красноярске. «Вторично все, эскизы Универсиады решили по второму разу продать?» «Стряхнули пыль с трендов 2019 года. Грустно…» Некоторым не понравилась цветовая гамма. «Красного много. Цвет раздражающий» «А можно другие варианты? Цветовое решение тоже не очень» Не понравился фирменный стиль и автору телеграм-канала «В эти 15 минут модно…» и медиаменеджеру Илье Сураеву. «Это максимально не попадает в меня. Впрочем, конечно, и целились в другую аудиторию. А есть более смелые варианты для региона, который самый креативный в стране?» Но есть и те, кому понравился дизайн. Пользователи отмечают выбранные цвета и яркий стиль. «Поиграли со шрифтами, обыграли красный цвет. Современно, кстати. Даже льва перерисовали» «Крепко и грамотно. Цветовая гамма в точку! Ярко и территория угадывается сразу. Не сильно современно, но в этом даже есть фишка» «Стиль мне нравится, небанально, ярко. Конечно, хочется современного кроя в трикотаже, так как просто толстовки, футболки и бейсболки уже не интересны сегодня. Есть же возможность выбрать современные модели, но это вопрос к заказчику и бюджету, который выделят, а не к стилю. Чтобы это была вещь, которую хочется встроить в любой повседневный образ и не забыть на дальней полке шкафа. К стилю вопросов нет» Читайте также: На подготовку к 400-летию Красноярска потратят 9 миллиардов. Что обещают сделать? На площади Мира хотят реконструировать Триумфальную арку и поставить памятник