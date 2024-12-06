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Posted 6 декабря, 07:19

Published 6 декабря, 07:19

Modified 6 декабря, 07:21

Updated 6 декабря, 07:21

Красноярцы раскритиковали дизайн к 400-летию Красноярска и назвали его «колхозом»

Красноярцы раскритиковали дизайн к 400-летию Красноярска и назвали его «колхозом»

6 декабря 2024, 07:19
Фото: t.me/gradvestnik.
Мэрия представила один из вариантов фирменного стиля, созданный к 400-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2028 году. «Проспект Мира» собрал реакции горожан на этот дизайн.

5 декабря на городском форуме показали один из вариантов фирменного стиля «Красноярск-400», разработанного к юбилею города.

В мэрии заявили, что авторы выбрали три основных цвета: красный как основной цвет территории, золотой — как символ богатства и процветания, синий и голубой — цвет реки Енисей. Главным символом стал лев.

Фото: t.me/gradvestnik

Красноярцы высказали свое мнение в соцсетях. Большинство раскритиковали дизайн.

«По-моему, это какая-то халява. Опять кто-то сэкономил»
«Когда вспомнил про дедлайн за час до форума»
«Как же безвкусно… Не хочется обесценивать чужую работу и все дела, но блин»
«Будем надеяться, что за пределами края никто эту красоту не увидит»
«Как-то колхозненько, нет?»
«Во сколько денег обошлось сие чудо?»
«Ужасный перенос частей слова Красноярск»
«Нет характерной вечной черты города — свинцового неба. Либо нужно добавить режим черного неба»
«Открытый конкурс объявите и будут свежие идеи. А это всё весьма заезжено».

Кому-то эскизы напомнили дизайн Универсиады-2019, которая проходила в Красноярске.

«Вторично все, эскизы Универсиады решили по второму разу продать?»
«Стряхнули пыль с трендов 2019 года. Грустно…»

Некоторым не понравилась цветовая гамма.

«Красного много. Цвет раздражающий»
«А можно другие варианты? Цветовое решение тоже не очень»

Не понравился фирменный стиль и автору телеграм-канала «В эти 15 минут модно…» и медиаменеджеру Илье Сураеву.

«Это максимально не попадает в меня. Впрочем, конечно, и целились в другую аудиторию. А есть более смелые варианты для региона, который самый креативный в стране?»

Но есть и те, кому понравился дизайн. Пользователи отмечают выбранные цвета и яркий стиль.

«Поиграли со шрифтами, обыграли красный цвет. Современно, кстати. Даже льва перерисовали»
«Крепко и грамотно. Цветовая гамма в точку! Ярко и территория угадывается сразу. Не сильно современно, но в этом даже есть фишка»
«Стиль мне нравится, небанально, ярко. Конечно, хочется современного кроя в трикотаже, так как просто толстовки, футболки и бейсболки уже не интересны сегодня. Есть же возможность выбрать современные модели, но это вопрос к заказчику и бюджету, который выделят, а не к стилю. Чтобы это была вещь, которую хочется встроить в любой повседневный образ и не забыть на дальней полке шкафа. К стилю вопросов нет»
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