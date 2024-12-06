Куда сходить в Красноярске, чтобы появилось новогоднее настроение? Подборка мест

Posted 6 декабря, 07:13
Published 6 декабря, 07:13
Modified 6 декабря, 10:04
Updated 6 декабря, 10:04
Тут собрали места в городе, где можно поймать новогоднее настроение и погулять.
Недавно в Красноярске включили световые деревья — на Дубровинского, Дзержинского, Красноярском рабочем и Маяковского. Можно просто прогуляться, взять кофе и пофотографироваться.
Световые деревья есть и на других улицах, но они пока не работают. Мэр Красноярска Владислав Логинов заявлял, что их «скоро» включат.
Еще одна локация с новогодней иллюминацией — бульвар Экзюпери на «Южном берегу». Там еще в ноябре зажгли традиционные звезды.
Иллюминация тут работает каждый день с 17:00 до 23:00 до 9 февраля 2025 года. Часть звезд горит ночью, но большие выключают в 23:00, чтобы не мешать жителям.
Маяк на острове Отдыха уже «утеплили» шарфиком. Выглядит, как место для идеальных зимних фото.
Еще речной клуб «Остров» обещает создать новогоднюю локацию — открытие запланировано на 14 декабря.
Пока монтаж елок в Красноярске не закончен — их открытия запланировано на вторую половину месяца. Открытие главной городской ёлки и ледового городка на острове Татышев состоится 27 декабря.
До этого, с 22 по 26 декабря, состоятся открытия районных ёлок и ледовых городков. Елки установят по следующим адресам:
Еще 9 елок появятся на локациях Красгорпарка. Например, елки высотой 6 метров установят в озеро-парке Октябрьский, парке имени 400-летия Красноярска, парке «Сибсталь» и сквере Казачий.
Более высокие елки — от 12,5 до 46 метров — появятся на Ярыгинской набережной, площади рядом с БКЗ, в парке «Солнечная поляна», сквере Космонавтов и на кольце Предмостной площади.
А тут рассказываем о новогодних активностях, которые будут в городе — маркеты, поезд Деда Мороза и другие.
Резиденция Деда Мороза будет работать три недели на выходных на острове Татышев:
Время работы с 11:00 до 20:00. Посещение бесплатное. Резиденция находится недалеко от озера Любовь и пространства «Маленький Татышев» — вот точное местоположение.
Для гостей еще подготовили новогодние игры, развлечения и катания в упряжке с хаски и оленем.
«Поезд Деда Мороза» — это проект РЖД, который запустили в декабре 2021 года. Тут мы публиковали репортаж с прибытия поезда в 2023 году.
В 2024 году поезд приедет в Красноярск утром 15 декабря — он пробудет на вокзале с 10:00 до 16:00.
Билеты на посещение передвижной резиденции и кукольный театр уже распродали, но без билета можно будет посмотреть на сам поезд и шоу — оно начнется за 20 минут до прибытия состава. На него приглашают всех желающих.
14 декабря пройдет «зимний маркет» в Художественном музее и ярмарка от школьников в «Астрее». С 19 декабря стартует новогодняя ярмарка в ТЦ «Зелёный»
20, 21 и 22 декабря пройдет «Белый маркет» в «Квадрате», а 21 и 22 декабря — маркет в стиле «Гарри Поттер» от Art&Craft fest в «Терра Юридикум»
22 декабря еще пройдет праздник подарков «Снегири» в «Каменке», а с 23 декабря в «Каменке» стартует новогодний маркет.
С 25 декабря рождественская ярмарка откроется в МВДЦ Сибирь.