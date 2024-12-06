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Posted 6 декабря, 07:13

Published 6 декабря, 07:13

Modified 6 декабря, 10:04

Updated 6 декабря, 10:04

Куда сходить в Красноярске, чтобы появилось новогоднее настроение? Подборка мест

Куда сходить в Красноярске, чтобы появилось новогоднее настроение? Подборка мест

6 декабря 2024, 07:13
Фото: vk.com/beregcity / t.me/ostrovkrsk / t.me/krsk_loginov.
Декабрь — самое волшебное время года, но иногда поймать новогоднее настроение не так просто. «Проспект Мира» собрал места и мероприятия, которые помогут создать ощущение праздника.

Места

Тут собрали места в городе, где можно поймать новогоднее настроение и погулять.

Четыре улицы со световыми деревьями

Недавно в Красноярске включили световые деревья — на Дубровинского, Дзержинского, Красноярском рабочем и Маяковского. Можно просто прогуляться, взять кофе и пофотографироваться.

Фото: t.me/krsk_loginov

Световые деревья есть и на других улицах, но они пока не работают. Мэр Красноярска Владислав Логинов заявлял, что их «скоро» включат.

Южный берег

Еще одна локация с новогодней иллюминацией — бульвар Экзюпери на «Южном берегу». Там еще в ноябре зажгли традиционные звезды.

Фото: vk.com/beregcity

Иллюминация тут работает каждый день с 17:00 до 23:00 до 9 февраля 2025 года. Часть звезд горит ночью, но большие выключают в 23:00, чтобы не мешать жителям.

Новогодняя локация у маяка

Маяк на острове Отдыха уже «утеплили» шарфиком. Выглядит, как место для идеальных зимних фото.

Фото: t.me/ostrovkrsk

Еще речной клуб «Остров» обещает создать новогоднюю локацию — открытие запланировано на 14 декабря.

Видео: t.me/ostrovkrsk.

Ёлки

Пока монтаж елок в Красноярске не закончен — их открытия запланировано на вторую половину месяца. Открытие главной городской ёлки и ледового городка на острове Татышев состоится 27 декабря.

Фото: t.me/tatyshev_park

До этого, с 22 по 26 декабря, состоятся открытия районных ёлок и ледовых городков. Елки установят по следующим адресам:

  • сквер имени Чернышевского, Центральный район;
  • парк имени Гагарина, Железнодорожный район;
  • сквер Серебряный, Октябрьский район);
  • площадь имени Свердлова, Свердловский район;
  • сквер «Каменный городок» на Щорса, 55, Кировский район;
  • парк имени 1 Мая, Ленинский район;
  • сквер Энтузиастов, Кировский район.

Еще 9 елок появятся на локациях Красгорпарка. Например, елки высотой 6 метров установят в озеро-парке Октябрьский, парке имени 400-летия Красноярска, парке «Сибсталь» и сквере Казачий.

Фото: t.me/krasgorpark

Более высокие елки — от 12,5 до 46 метров — появятся на Ярыгинской набережной, площади рядом с БКЗ, в парке «Солнечная поляна», сквере Космонавтов и на кольце Предмостной площади.

Мероприятия

А тут рассказываем о новогодних активностях, которые будут в городе — маркеты, поезд Деда Мороза и другие.

Резиденция Деда Мороза

Резиденция Деда Мороза будет работать три недели на выходных на острове Татышев:

  • 7 и 8 декабря;
  • 14 и 15 декабря;
  • 20 и 21 декабря;

Время работы с 11:00 до 20:00. Посещение бесплатное. Резиденция находится недалеко от озера Любовь и пространства «Маленький Татышев» — вот точное местоположение.

Фото: t.me/tatyshev_park

Для гостей еще подготовили новогодние игры, развлечения и катания в упряжке с хаски и оленем.

Поезд Деда Мороза

«Поезд Деда Мороза» — это проект РЖД, который запустили в декабре 2021 года. Тут мы публиковали репортаж с прибытия поезда в 2023 году.

В 2024 году поезд приедет в Красноярск утром 15 декабря — он пробудет на вокзале с 10:00 до 16:00.

Фото: prmira.ru

Билеты на посещение передвижной резиденции и кукольный театр уже распродали, но без билета можно будет посмотреть на сам поезд и шоу — оно начнется за 20 минут до прибытия состава. На него приглашают всех желающих.

Новогодние ярмарки и маркеты

С 7 декабря до 30 декабря новогодняя ярмарка пройдет в RedSail. 8 декабря с 12:00 до 17:00 состоится рождественский маркет в гончарной школе «Колокол».

Фото: RedSail

14 декабря пройдет «зимний маркет» в Художественном музее и ярмарка от школьников в «Астрее». С 19 декабря стартует новогодняя ярмарка в ТЦ «Зелёный»

20, 21 и 22 декабря пройдет «Белый маркет» в «Квадрате», а 21 и 22 декабря — маркет в стиле «Гарри Поттер» от Art&Craft fest в «Терра Юридикум»

22 декабря еще пройдет праздник подарков «Снегири» в «Каменке», а с 23 декабря в «Каменке» стартует новогодний маркет.

Фото: vk.com/kamenkabrand

С 25 декабря рождественская ярмарка откроется в МВДЦ Сибирь.

  • В этом году все новогодние мероприятия и локации в Красноярске оформят в стиле произведений композитора Петра Чайковского.
  • Ранее туроператор рассказал, где красноярцы могут отдохнуть на Новый год. В списке — варианты в России и за границей.
  • В мэрии уже рассказали, когда в Красноярске включат иллюминацию в честь Нового года.
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