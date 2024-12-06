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Posted 6 декабря, 07:50

Published 6 декабря, 07:50

Modified 6 декабря, 07:52

Updated 6 декабря, 07:52

На Октябрьской около МВДЦ «Сибирь» навсегда запретят остановку и парковку

На Октябрьской около МВДЦ «Сибирь» навсегда запретят остановку и парковку

6 декабря 2024, 07:50
Фото: Яндекс.Карты.
В Красноярске с 20 декабря на участке улицы Октябрьской навсегда запретят парковку.

Как сообщили в мэрии, на участке улицы Октябрьской — от пересечения с 78 Добровольческой бригады до пересечения с Авиаторов — теперь будет запрещена остановка и стоянка.

Фото: 2gis.ru

Там установят соответствующие дорожные знаки, которые будут действовать с обеих сторон проезжей части.

Кроме того, при выезде от домов на Партизана Железняка, 36 и Октябрьская 2а, 2 и 10б будут запрещены левые повороты.

«Такое решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения», — пояснили в мэрии.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Дороги#Парковка#Запрет#Октябрьская
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