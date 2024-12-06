На Октябрьской около МВДЦ «Сибирь» навсегда запретят остановку и парковку

Posted 6 декабря, 07:50
Published 6 декабря, 07:50
Modified 6 декабря, 07:52
Updated 6 декабря, 07:52
Как сообщили в мэрии, на участке улицы Октябрьской — от пересечения с 78 Добровольческой бригады до пересечения с Авиаторов — теперь будет запрещена остановка и стоянка.
Там установят соответствующие дорожные знаки, которые будут действовать с обеих сторон проезжей части.
Кроме того, при выезде от домов на Партизана Железняка, 36 и Октябрьская 2а, 2 и 10б будут запрещены левые повороты.
«Такое решение принято для обеспечения безопасности дорожного движения», — пояснили в мэрии.