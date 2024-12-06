Студент из Красноярска стал участником реалити-шоу Сбера и СТС «Битва стартапов»

Участие в школьных и студенческих акселераторах Сбера открывает перед молодыми предпринимателями возможность совершенствовать навыки командной работы и продвижения идей, анализировать целевую аудиторию, вести переговоры и справляться со стрессовыми ситуациями, возникающими на разных этапах развития проекта. В процессе обучения участники получают знания об использовании новейших технологий, таких как искусственный интеллект, для запуска и ускорения роста собственного бизнеса. Участие в программах абсолютно бесплатно, а сами мероприятия проходят на протяжении всего года.