Студент из Красноярска стал участником реалити-шоу Сбера и СТС «Битва стартапов»

Posted 6 декабря, 11:26
Published 6 декабря, 11:26
Modified 6 декабря, 11:28
Updated 6 декабря, 11:28
Сергею 25 лет, он учится в Политехническом институте СФУ. Сейчас Сергей спирант второго курса по направлению «Управление качеством. Стандартизация. Организация производства», кроме того он работает ассистентом кафедры экспериментальной физики и инновационных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники.
Проект Сергея Denkito занимается разработкой, производством и продажей «умной» одежды с функциями теплоизоляции, вентиляции и измерения пульса. Цель стартапа — сделать технологии «умной» одежды доступными для массового потребителя, объединив моду и инновации.
«Где-то на втором курсе появилось осознание, что рынок умной одежды не имеет четких лидеров, а значит имеет высокий потенциал, — рассказал Сергей. — Переломным стал момент, когда индустриальному партнеру в голову пришла идея диверсифицировать мои наработки из области „умной“ спецодежды под массовый рынок. За несколько недель до этого разговора я сделал прототип худи с активной вентиляцией, поэтому предложение от партнера я принял без раздумий. Как оказалось, это было не зря: мои разработки и его многолетний опыт дали нам поразительный результат. Благодаря шоу нас нашли компании, которые хотят инвестировать в проект».
В кастинге шоу приняли участие более 880 команд из разных регионов России. Среди них были школьники, учащиеся колледжей, студенты и аспиранты, работающие над технологическими стартапами. В финал попали 10 лучших проектов молодых предпринимателей из акселераторов Сбера. Эти команды объединились с инженерами из цифровой школы Сбера «Школа 21», чтобы доработать свои технологические решения и побороться за главный приз.
Участников реалити ждет выполнение заданий от экспертов и нейросетевой модели GigaChat. Главная задача команд — не только заработать средства, выполняя задания, но и сохранить их, преодолевая трудности и соблазны, встречающиеся на пути. В финале самые стойкие и целеустремлённые команды представят свои проекты инвесторам, чтобы получить шанс на финансирование.
«Развитие технологического предпринимательства требует работы с молодёжью: нужно показывать успешные стартапы, помогать развивать бизнес, делиться опытом. Важно знакомить молодых людей с технологическими трендами, чтобы они могли создавать конкурентоспособные решения. Реалити-шоу должно вдохновить зрителей на изучение предпринимательской культуры и развитие цифровых навыков, которые становятся востребованными для успешной карьеры», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин.
Участие в школьных и студенческих акселераторах Сбера открывает перед молодыми предпринимателями возможность совершенствовать навыки командной работы и продвижения идей, анализировать целевую аудиторию, вести переговоры и справляться со стрессовыми ситуациями, возникающими на разных этапах развития проекта. В процессе обучения участники получают знания об использовании новейших технологий, таких как искусственный интеллект, для запуска и ускорения роста собственного бизнеса. Участие в программах абсолютно бесплатно, а сами мероприятия проходят на протяжении всего года.