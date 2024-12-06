Туалет с люстрой и позолоченная лестница: как выглядит квартира-дворец в Красноярске

Posted 6 декабря, 05:47
Published 6 декабря, 05:47
Modified 6 декабря, 05:47
Updated 6 декабря, 05:47
Двухуровневая квартира расположена в многоэтажном кирпичном доме на улице Толстого. Ее общая площадь — 191 квадратный метр.
Как указано в описании, лестница в квартире выполнена из итальянского мрамора, ограждения Grande Forge с позолотой 24 карат.
Судя по фотографиям, в туалетах висят люстры, установлены золотые раковины и полотенцесушители. Вся мебель остается будущему владельцу.
«Также есть два парковочных места в подземном паркинге, за дополнительную плату».
Отмечается, что из окон квартиры открывается вид на часовню Параскевы Пятницы.