Туалет с люстрой и позолоченная лестница: как выглядит квартира-дворец в Красноярске

Как указано в описании, лестница в квартире выполнена из итальянского мрамора, ограждения Grande Forge с позолотой 24 карат.

Двухуровневая квартира расположена в многоэтажном кирпичном доме на улице Толстого. Ее общая площадь — 191 квадратный метр.

Судя по фотографиям, в туалетах висят люстры, установлены золотые раковины и полотенцесушители. Вся мебель остается будущему владельцу.

Отмечается, что из окон квартиры открывается вид на часовню Параскевы Пятницы.

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