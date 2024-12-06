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Posted 6 декабря, 05:47

Published 6 декабря, 05:47

Modified 6 декабря, 05:47

Updated 6 декабря, 05:47

В Красноярске продают квартиру-дворец с золотыми кранами и люстрами в туалетах

Туалет с люстрой и позолоченная лестница: как выглядит квартира-дворец в Красноярске

6 декабря 2024, 05:47
Фото: krasnoyarsk.cian.ru.

В Красноярске продают квартиру-дворец с золотыми кранами и люстрами в туалетах

В Красноярске в Железнодорожном районе за 33 миллиона рублей продают 4-комнатную квартиру. Объявление появилось на сайте «Циан».

Двухуровневая квартира расположена в многоэтажном кирпичном доме на улице Толстого. Ее общая площадь — 191 квадратный метр.

Как указано в описании, лестница в квартире выполнена из итальянского мрамора, ограждения Grande Forge с позолотой 24 карат.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru

Судя по фотографиям, в туалетах висят люстры, установлены золотые раковины и полотенцесушители. Вся мебель остается будущему владельцу.

Фото: krasnoyarsk.cian.ru
«Также есть два парковочных места в подземном паркинге, за дополнительную плату».

Отмечается, что из окон квартиры открывается вид на часовню Параскевы Пятницы.

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