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Posted 6 декабря, 02:32

Published 6 декабря, 02:32

Modified 6 декабря, 04:12

Updated 6 декабря, 04:12

В Красноярске открывается трехуровневый крытый картинг. Что по ценам?

В Красноярске открывается трехуровневый крытый картинг. Что по ценам?

6 декабря 2024, 02:32
Фото: vk.com/silakarting.
Сегодня, 6 декабря, в Красноярске откроется трехуровневый крытый электрокартинг. Он находится на 3 этаже ТРК «Комсомолл».

Протяженность трассы составит 360 метров. Карты разгоняются до 100 км/ч за 4 секунды.

В прокате будут доступны карты для детей и взрослых. В соцсетях картинга рассказали, что картами смогут управлять дети только в возрасте от 10 лет и старше.

Представители электрокартинга отмечают, что маршалы будут выставлять скорость в зависимости от навыков гонщиков. Детские заезды будут проходить отдельно. При необходимости маршал сможет удаленно отключить питание картов.

Сообщается, что 1 заезд продолжительностью 10 минут будет стоить 1700 рублей. 2 заезда на 20 минут — 2890 рублей.

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