В Красноярске открывается трехуровневый крытый картинг. Что по ценам?

Posted 6 декабря, 02:32
Published 6 декабря, 02:32
Modified 6 декабря, 04:12
Updated 6 декабря, 04:12
Протяженность трассы составит 360 метров. Карты разгоняются до 100 км/ч за 4 секунды.
В прокате будут доступны карты для детей и взрослых. В соцсетях картинга рассказали, что картами смогут управлять дети только в возрасте от 10 лет и старше.
Представители электрокартинга отмечают, что маршалы будут выставлять скорость в зависимости от навыков гонщиков. Детские заезды будут проходить отдельно. При необходимости маршал сможет удаленно отключить питание картов.
Сообщается, что 1 заезд продолжительностью 10 минут будет стоить 1700 рублей. 2 заезда на 20 минут — 2890 рублей.