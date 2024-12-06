В Красноярске одному из сообщников «феодала» Генералова грозит до 10 лет

Posted 6 декабря, 03:09
Published 6 декабря, 03:09
Modified 6 декабря, 05:49
Updated 6 декабря, 05:49
Евгений Генералов известен в СМИ неоднократными скандалами. Он владел землей в микрорайоне Солнечный, на которой блокировали проезд. Суд запрещал ему создавать какие-либо препятствия на одном из участков.
В сентябре 2023 года Генералова задержали. Сейчас против бизнесмена возбуждено шесть уголовных дел: все они касаются продажи или сдачи в аренду земельных участков на территории города и края.
По версии следствия, 45-летний Алексей Ширкин, который был директором УК «Нанж» и занимался застройкой микрорайона Нанжуль-Солнечный, начал работать вместе с Евгением Генераловым для похищения денег.
Обвиняемый искал покупателей на земельные участки и недвижимость, которые уже были оформлены на Генералова.
Ширкин перепродавал их, после чего появлялся Генералов как «настоящий владелец» недвижимости, требовал от людей деньги или выселения.
Потерпевшими признали 3 жителей Красноярска. Общий ущерб составил почти 40 миллионов рублей.
В отношении Ширкина завели уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ). Сообщнику Генералова грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас экс-директор УК «Нанж» находится под стражей. В МВД рассказали, что расследование дела против Евгения Генералова и еще одного его сообщника продолжается.