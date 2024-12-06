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Posted 6 декабря, 07:57

Published 6 декабря, 07:57

Modified 6 декабря, 07:59

Updated 6 декабря, 07:59

В Красноярске родители пожаловались на школьный чат с травлей и вейпами

В Красноярске родители пожаловались на школьный чат с травлей и вейпами

6 декабря 2024, 07:57
Фото: vk.com/public214533029.
Родители учеников школы № 159 в Красноярске пожаловались на чат своих детей. Как рассказал директор «Межрегионального центра по делам детей» Павел Пугачев подростки «продают вейпы и публикуют „ориентировки для травли“»
«Мы получили доступ к этому чату, хотя, краевое министерство образования, почему-то, не смогло. Там очень много чего интересного, — подростки публикуют не только фотографии тех, кого нужно „гасить при первом появлении“, но и фото использованных презервативов», — сообщил Пугачев.

Мужчина отметил, что красноярцы обращались к администрации школы, однако в ответ им говорили, что ответственность за поведение детей лежит на родителях, а не школе.

«[В школе] им ответили, что родители перекладывают ответственность за поведение своих детей на образовательное учреждение и пригрозили привлечением к ответственности».

Пугачев выложил видео, где девочки-подростки курят вейп в школьном туалете, и несколько скриншотов чата учеников. Так, под фотографией с презервативом оставлена подпись: «Норм для шестого класса?». На нескольких скриншотах можно увидеть «призывы к суициду».

Фото: Павел Пугачев

Глава центра уже попросил «организовать соответствующие проверки» прокуратуру, МВД и региональное министерство образования

В полиции сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.

  • Ранее в этой же школе несколько подростков били проводом и издевались над девочкой.
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#Владислав Савончик#Образование#Прокуратура#Проверка#МВД#Курение#Травля#Вейпы
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