В Красноярске родители пожаловались на школьный чат с травлей и вейпами

Posted 6 декабря, 07:57
Published 6 декабря, 07:57
Modified 6 декабря, 07:59
Updated 6 декабря, 07:59
«Мы получили доступ к этому чату, хотя, краевое министерство образования, почему-то, не смогло. Там очень много чего интересного, — подростки публикуют не только фотографии тех, кого нужно „гасить при первом появлении“, но и фото использованных презервативов», — сообщил Пугачев.
Мужчина отметил, что красноярцы обращались к администрации школы, однако в ответ им говорили, что ответственность за поведение детей лежит на родителях, а не школе.
«[В школе] им ответили, что родители перекладывают ответственность за поведение своих детей на образовательное учреждение и пригрозили привлечением к ответственности».
Пугачев выложил видео, где девочки-подростки курят вейп в школьном туалете, и несколько скриншотов чата учеников. Так, под фотографией с презервативом оставлена подпись: «Норм для шестого класса?». На нескольких скриншотах можно увидеть «призывы к суициду».
Глава центра уже попросил «организовать соответствующие проверки» прокуратуру, МВД и региональное министерство образования
В полиции сообщили, что инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.