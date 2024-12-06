В Красноярске родители пожаловались на школьный чат с травлей и вейпами

Пугачев выложил видео, где девочки-подростки курят вейп в школьном туалете, и несколько скриншотов чата учеников. Так, под фотографией с презервативом оставлена подпись: «Норм для шестого класса?». На нескольких скриншотах можно увидеть «призывы к суициду».