В Красноярске не будет общегородского новогоднего фейерверка

Фейерверков и салюты в последние годы не запускают и на других праздниках в Красноярске: День города, 1 и 9 Мая. Отмену салюта в День города этим летом объяснили тем, что Красноярск празднует не юбилейную дату (396 лет), а сам салют «дорогостоящая вещь».