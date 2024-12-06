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Posted 6 декабря, 11:57

Published 6 декабря, 11:57

Modified 6 декабря, 12:15

Updated 6 декабря, 12:15

В Красноярске не будет общегородского новогоднего фейерверка

В Красноярске не будет общегородского новогоднего фейерверка

6 декабря 2024, 11:57
Фото: Мэрия Красноярска.
Общегородского фейерверка на Новый год в Красноярске снова не будет, сообщили в мэрии. Его не проводят третий год подряд.

В 2022 году в мэрии сообщали, что экономят таким образом семь миллионов рублей, которые направят на поддержку участников СВО. В 2023 году мэр Владислав Логинов сказал: «Как и в прошлом году, общегородской фейерверк не проводим».

Фейерверков и салюты в последние годы не запускают и на других праздниках в Красноярске: День города, 1 и 9 Мая. Отмену салюта в День города этим летом объяснили тем, что Красноярск празднует не юбилейную дату (396 лет), а сам салют «дорогостоящая вещь».

  • Открытие главной городской ёлки и ледового городка на острове Татышев состоится 27 декабря — на ее установку и обслуживание потратят около 15 миллионов рублей.
  • До этого, с 22 по 26 декабря, состоятся открытия районных ёлок и ледовых городков. Вот список.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Фейерверк#Владислав Логинов#СВО#Мэрия#Мэр#Новый год
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