В Красноярске не будет общегородского новогоднего фейерверка

Posted 6 декабря, 11:57
Published 6 декабря, 11:57
Modified 6 декабря, 12:15
Updated 6 декабря, 12:15
В 2022 году в мэрии сообщали, что экономят таким образом семь миллионов рублей, которые направят на поддержку участников СВО. В 2023 году мэр Владислав Логинов сказал: «Как и в прошлом году, общегородской фейерверк не проводим».
Фейерверков и салюты в последние годы не запускают и на других праздниках в Красноярске: День города, 1 и 9 Мая. Отмену салюта в День города этим летом объяснили тем, что Красноярск празднует не юбилейную дату (396 лет), а сам салют «дорогостоящая вещь».