В Красноярском крае подорожали похороны — цены выросли на гробы и рытье могил

Как сообщает «Коммерсант», с октября 2022 года по октябрь 2024, изготовления гробов подорожало на 56% в среднем по Сибири — цена выросла до 7,8 тысячи рублей. Рытьё могил стало дороже на 18% — до 10,1 тысяч рублей.