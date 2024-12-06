В Красноярском крае подорожали похороны — цены выросли на гробы и рытье могил

Posted 6 декабря, 09:55
Published 6 декабря, 09:55
Modified 6 декабря, 09:57
Updated 6 декабря, 09:57
Как сообщает «Коммерсант», с октября 2022 года по октябрь 2024, изготовления гробов подорожало на 56% в среднем по Сибири — цена выросла до 7,8 тысячи рублей. Рытьё могил стало дороже на 18% — до 10,1 тысяч рублей.
Самые дорогие гробы в Сибири оказались в Республике Тыва — там такая услуга стоит 11,9 тысячи рублей, рост на 54% В Красноярском крае цены выросли меньше всего — на 26%.
Услуга по рытью могил дороже всего в Иркутской области — 18,8 тысячи рублей, рост на 37%. В Красноярском крае эта услуга подорожала на 21%.