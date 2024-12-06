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Posted 6 декабря, 09:55

Published 6 декабря, 09:55

Modified 6 декабря, 09:57

Updated 6 декабря, 09:57

В Красноярском крае подорожали похороны — цены выросли на гробы и рытье могил

В Красноярском крае подорожали похороны — цены выросли на гробы и рытье могил

6 декабря 2024, 09:55
Фото: prmira.ru.
В Красноярском крае и других сибирских регионах выросли цены на изготовление гробов и рытьё могил.

Как сообщает «Коммерсант», с октября 2022 года по октябрь 2024, изготовления гробов подорожало на 56% в среднем по Сибири — цена выросла до 7,8 тысячи рублей. Рытьё могил стало дороже на 18% — до 10,1 тысяч рублей.

Самые дорогие гробы в Сибири оказались в Республике Тыва — там такая услуга стоит 11,9 тысячи рублей, рост на 54% В Красноярском крае цены выросли меньше всего — на 26%.

Услуга по рытью могил дороже всего в Иркутской области — 18,8 тысячи рублей, рост на 37%. В Красноярском крае эта услуга подорожала на 21%.

  • Ранее мы рассказывали, что красноярка взялась за так называемую гроботерапию — за 400 тысяч рублей она готова устроить похороны для живого человека, чтобы тот «переосмыслил жизнь». Однако красноярцы негативно отнеслись к подобной услуге.
  • В Новосибирске недавно появилась необычная услуга. За тысячу рублей предлагают разместить на надгробии умершего QR-код, который будет вести на «страницу» погибшего — там будет его биография, фото и видео.
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