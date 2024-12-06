Врач рассказала, эффективен ли свекольный сок для снижения давления

«У нас просто такой случай был, и надо было издалека добраться до Москвы. И нам залили некачественный бензин в „Мазду“, и пришлось фильтр из „Мазды“ выбросить и таким образом добраться до Москвы. Мы понимаем, что этим мы гробим машину, но иначе мы бы вообще не доехали, её бы там и растерзали в горах, потому что были бандиты и прочее. Поэтому лекарство — это экстренное средство. Они работают очень многие достаточно грубо, с побочками, но другого выхода нет. Иначе тогда всё, конец машине. А вот свекла работает мягко, и как в данный момент она отработает как качественный бензин для машины», — провела аналогию Соломатина.