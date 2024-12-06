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Posted 6 декабря, 09:51

Published 6 декабря, 09:51

Modified 6 декабря, 09:53

Updated 6 декабря, 09:53

Юные красноярцы стали участниками предновогоднего проекта «Поделись теплом»

Юные красноярцы стали участниками предновогоднего проекта «Поделись теплом»

6 декабря 2024, 09:51
Фото: СГК.
Энергетики открыли серию предновогодних встреч социального проекта «Сибирской генерирующей компании» «Поделись теплом» мастер-классом по изготовлению ёлочных игрушек. Творческое задание ребятишкам помогли выполнить родители и педагоги центра социального обслуживания «Кировский», где прошла встреча.

За время, пока мастерили игрушку, дети успели рассказать о том, сколько домашних животных у них есть, какие блюда готовят родители на новогодний стол и какие подарки Дедушка Мороз принес им в прошлом году.

Фото: СГК

Степе — 11 лет, в центре он посещает практически все мастер-классы. Но есть и более серьезное увлечение:

«Примерно два года я занимаюсь тем, что создаю картины из шерсти. Одна из них — „Побережье Енисея“ — заняла первое место в городском конкурсе. Люблю рукоделие, а игрушка, которую сделал сегодня, украсит мою домашнюю ёлку».
Фото: СГК

Проект «Поделись теплом» СГК реализует в Красноярске с 2013 года, он «родился» накануне профессионального праздника — Дня энергетика. Компания, которой в этом году исполняется 15 лет, решила таким образом поделиться с горожанами хорошим настроением. Атмосферные встречи, где делятся теплом с теми, кто в нем особенно нуждается, проходят в канун самого светлого праздника — Нового года.

«Мы всегда радуемся, когда в жизни ребятишек появляются люди, готовые дарить интересные, полезные, а главное запоминающиеся события. Для ребят — это новый опыт знакомства и положительные впечатления, для нас — неоценимый вклад в их всестороннее развитие и многолетняя добрая традиция», — поделилась социальный педагог КГБУ СО «КЦСОН „Кировский“ Наталья Гилязитдинова.

Встреча ребят и энергетиков завершилась традиционным памятным фото и вручением сладких новогодних подарков.

#Владислав Савончик
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