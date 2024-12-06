Юные красноярцы стали участниками предновогоднего проекта «Поделись теплом»

Проект «Поделись теплом» СГК реализует в Красноярске с 2013 года, он «родился» накануне профессионального праздника — Дня энергетика. Компания, которой в этом году исполняется 15 лет, решила таким образом поделиться с горожанами хорошим настроением. Атмосферные встречи, где делятся теплом с теми, кто в нем особенно нуждается, проходят в канун самого светлого праздника — Нового года.