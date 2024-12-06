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Posted 6 декабря, 10:31

Published 6 декабря, 10:31

Modified 6 декабря, 10:41

Updated 6 декабря, 10:41

Замминистра энергетики РФ оценил строительство второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3

Замминистра энергетики РФ оценил строительство второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3

6 декабря 2024, 10:31
Фото: СГК.
Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак оценил ход работ по строительству второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3. Проект реализуется в рамках программы модернизации ДПМ-2 и предусматривает ряд экологических решений.

Ввод второго энергоблока в эксплуатацию, запланированный на 2025 год, создаст дополнительные возможности для развития энергосистемы Красноярска и увеличит выработку электроэнергии в систему энергоснабжения Сибири. Новое оборудование позволит частично перераспределить нагрузку с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-3, фактически находящуюся за городом.

Грабчак отметил высокую организацию работ, а также обсудил с генеральным директором Енисейской ТГК Олегом Бубновским экологические инициативы компании, которые реализуются в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

СГК продолжает модернизацию первой красноярской ТЭЦ, по завершении которой планируется снизить общие выбросы предприятия на 20%, а по твердым частицам на 80%. Этого эффекта компания достигнет за счет установки современных электрофильтров, строительство которых ведет в настоящее время. Уже смонтировано 11 из 15 установок с эффективностью очистки твердых частиц выше 99%.

На ТЭЦ-1 СГК обновляет также и основное оборудование. Завершаются работы по строительству двух новых котлов, приступили к замене двух турбин по 35 МВт каждая. Все основное оборудование российского производства.

Строительство второго энергоблока ТЭЦ-3 и экологическая модернизация ТЭЦ-1 реализуются в рамках программы ДПМ-2. Только на этих двух объектах в настоящее время занято свыше 1 000 человек.

Важным направлением комплексной экологической программы является замещение котельных теплом городских ТЭЦ, перевод частного сектора Красноярска на электрическое отопление и строительство инфраструктуры для электромобилей.

#Владислав Савончик
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