Замминистра энергетики РФ оценил строительство второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3

СГК продолжает модернизацию первой красноярской ТЭЦ, по завершении которой планируется снизить общие выбросы предприятия на 20%, а по твердым частицам на 80%. Этого эффекта компания достигнет за счет установки современных электрофильтров, строительство которых ведет в настоящее время. Уже смонтировано 11 из 15 установок с эффективностью очистки твердых частиц выше 99%.