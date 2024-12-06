Жительница края отсудила деньги у туроператора за несостоявшееся путешествие

Posted 6 декабря, 03:57
Published 6 декабря, 03:57
Modified 6 декабря, 03:57
Updated 6 декабря, 03:57
Жительница Ачинска рассказала, что обратилась в «Анекс Туризм» для покупки путевки в Турцию на двух человек и внесла 50 тысяч рублей в качестве предоплаты.
Однако на следующий день женщина из-за семейных обстоятельств решила отказаться от путевки. Туроператор вернул клиентке только часть аванса — 13 062 рублей.
«Как объяснил туроператор, с аванса были удержаны фактически понесенные им расходы. При этом он не предоставил никаких подтверждающих документов», — отметили в Роспотребнадзоре.
В результате жительница Ачинска обратилась в суд. Во время судебного процесса ООО «Анекс Туризм» вернул клиентке еще 13 729 рублей.
Суд решил взыскать с туроператора 23 тысячи рублей — часть аванса, 3 тысячи рублей — моральный вред, а также штраф в размере 19 950 рублей.