prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 03:57

Published 6 декабря, 03:57

Modified 6 декабря, 03:57

Updated 6 декабря, 03:57

Жительница края отсудила деньги у туроператора за несостоявшееся путешествие

Жительница края отсудила деньги у туроператора за несостоявшееся путешествие

6 декабря 2024, 03:57
Фото: 1MI.
В Красноярском крае туроператора оштрафовали за нежелание возвращать аванс клиентке за несостоявшееся путешествие.

Жительница Ачинска рассказала, что обратилась в «Анекс Туризм» для покупки путевки в Турцию на двух человек и внесла 50 тысяч рублей в качестве предоплаты.

Однако на следующий день женщина из-за семейных обстоятельств решила отказаться от путевки. Туроператор вернул клиентке только часть аванса — 13 062 рублей.

«Как объяснил туроператор, с аванса были удержаны фактически понесенные им расходы. При этом он не предоставил никаких подтверждающих документов», — отметили в Роспотребнадзоре.

В результате жительница Ачинска обратилась в суд. Во время судебного процесса ООО «Анекс Туризм» вернул клиентке еще 13 729 рублей.

Суд решил взыскать с туроператора 23 тысячи рублей — часть аванса, 3 тысячи рублей — моральный вред, а также штраф в размере 19 950 рублей.

Читайте также:
Житель края отсудил трехкратную стоимость билетов за пропущенный концерт«Не выпускают с корабля»: красноярцы застряли на круизном лайнере в порту ЯпонииГде можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Турция#Суд#Красноярский край#Ачинск#Роспотребнадзор#Штраф#Туроператор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика