Героев спектаклей театра Пушкина можно будет встретить на улицах Красноярска

Posted 7 декабря, 04:00
Published 7 декабря, 04:00
Modified 7 декабря, 04:00
Updated 7 декабря, 04:00
Они будут общаться с горожанами: дарить подарки, петь под гитару, веселиться с детьми и взрослыми, подписывать новогодние открытки, делиться историями о театре и просто создавать праздничное настроение.
Этот проект стал частью подготовки к Новому году и организован театром Пушкина совместно с компанией СМ. СИТИ для жителей домов, построенных компанией.
Театральных героев можно будет встретить здесь:
«Это наш первый совместный проект с Театром Пушкина — и уже на этапе подготовки мы понимаем, что будет грандиозно. Впервые жители города встретят на наших улицах, в местных кафе и салонах красоты их — героев легендарных спектаклей. 9 актеров, 5 локаций, 4 района, полсотни подарков и бесконечные эмоции горожан — это ведь настоящее рождественское чудо у дома», — отметила бренд-менеджер СМ. СИТИ Анна Иванова.