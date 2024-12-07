Героев спектаклей театра Пушкина можно будет встретить на улицах Красноярска

«Это наш первый совместный проект с Театром Пушкина — и уже на этапе подготовки мы понимаем, что будет грандиозно. Впервые жители города встретят на наших улицах, в местных кафе и салонах красоты их — героев легендарных спектаклей. 9 актеров, 5 локаций, 4 района, полсотни подарков и бесконечные эмоции горожан — это ведь настоящее рождественское чудо у дома», — отметила бренд-менеджер СМ. СИТИ Анна Иванова.