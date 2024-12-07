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Posted 7 декабря, 04:00

Published 7 декабря, 04:00

Modified 7 декабря, 04:00

Updated 7 декабря, 04:00

Героев спектаклей театра Пушкина можно будет встретить на улицах Красноярска

Героев спектаклей театра Пушкина можно будет встретить на улицах Красноярска

7 декабря 2024, 04:00
Фото: СМ. Сити.
Впервые персонажи спектаклей театра Пушкина покинут сцену и окажутся в самых неожиданных местах города.

Они будут общаться с горожанами: дарить подарки, петь под гитару, веселиться с детьми и взрослыми, подписывать новогодние открытки, делиться историями о театре и просто создавать праздничное настроение.

Этот проект стал частью подготовки к Новому году и организован театром Пушкина совместно с компанией СМ. СИТИ для жителей домов, построенных компанией.

Театральных героев можно будет встретить здесь:

  • 8 декабря | 13:00 — Оливия из «Двенадцатой ночи» и Гертруда из «Розенкранц и Гильденстерн» будут ждать гостей в в бьюти-месте на Бограда, 111.
  • 18 декабря | 19:30 — Раскольников из «Преступления и наказания» заглянет в семейный ресторан на Южном берегу.
  • 21 декабря | 19:30 — Вместе с Пушкиным можно будет выпить кофе и послушать стихи в новом кафе рядом с бульваром Онегина.
  • 22 декабря | 20:30 — В самой культурной квартире Нового Академгородка можно будет увидеть Василия и Раису Захаровну из «Любовь и голуби», послушать песни под гитару и театральные байки.
  • 27 декабря | 19:00 — Лиса, Койот и Барсукот будут украшать елку в одном из кафе на Южном берегу. Их можно будет легко найти по сверкающему дереву и запаху мандаринов и кофе.

«Это наш первый совместный проект с Театром Пушкина — и уже на этапе подготовки мы понимаем, что будет грандиозно. Впервые жители города встретят на наших улицах, в местных кафе и салонах красоты их — героев легендарных спектаклей. 9 актеров, 5 локаций, 4 района, полсотни подарков и бесконечные эмоции горожан — это ведь настоящее рождественское чудо у дома», — отметила бренд-менеджер СМ. СИТИ Анна Иванова.

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