ИИ-рекрутер и AR-коучи: как будет выглядеть подбор персонала в 2050 году?

В сети появился интерактивный проект «Авито Работа 2050», который показывает технологии рекрутинга будущего. Каждый участник может внести свой вклад, предложив идеи, которые могут изменить HR-индустрию будущего.
У проекта есть две вкладки, которые отображают технологии 2024 и 2050 годов. Среди возможных технологий будущего представлены:
- Авторекрутеры на базе ИИ, которые обрабатывают тысячи резюме за считанные секунды.
- ИИ-фильтры, подбирающие сотрудников, идеально подходящих для конкретной команды.
- «НейроАналитик 7.0», мгновенно анализирующий рынок труда и предлагающий стратегии найма.
- AR-коучи, создающие симулированные условия для обучения HR-специалистов.
- Голографические бренд-порталы, позволяющие кандидатам виртуально «прогуляться» по офису компании, пообщаться с сотрудниками и оценить корпоративную культуру.
По мнению авторов проекта, эти инструменты будущего смогут сделать процесс найма более увлекательным и позволят максимально точно удовлетворить запросы работодателей и соискателей.
Если технологии 2050 года пока остаются концепцией, то в 2024 году уже доступны решения, упрощающие работу HR-специалистов. Авторы приводят такие примеры, которые уже есть на различных рекрутинговых платформах:
- Персональный профиль компании. Работодатели могут добавить на платформы описание, фото офиса и элементы фирменного стиля, чтобы соискатели лучше понимали атмосферу и ценности компании.
- Фильтры для отбора кандидатов. Например, опция «отклики только с резюме» помогает сразу видеть данные о стаже, образовании и опыте работы кандидатов, сокращая время на предварительный отбор.
- Ассистент и чат-бот. Подобные инструменты автоматизируют рутину, задавая кандидатам уточняющие вопросы и собирая необходимую информацию.
- Раздел «Статистика». Такие разделы помогают HR-специалистам анализировать отклики, просмотры вакансий и эффективность рекламных кампаний, чтобы корректировать стратегию найма.
- Индекс рынка труда. Подобные аналитические инструменты дают возможность оценить ситуацию в выбранном регионе, включая конкуренцию, средние зарплаты и количество доступных вакансий.
Авторы проекта подчеркивают необходимость развития технологий в HR-сфере, особенно в условиях дефицита кадров. Современные компании все чаще сталкиваются с проблемами в найме, и инновации становятся важным инструментом для решения этих задач.