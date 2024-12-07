prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 04:00

Published 7 декабря, 04:00

Modified 7 декабря, 04:00

Updated 7 декабря, 04:00

ИИ-рекрутер и AR-коучи: как будет выглядеть подбор персонала в 2050 году?

ИИ-рекрутер и AR-коучи: как будет выглядеть подбор персонала в 2050 году?

7 декабря 2024, 04:00
Фото: Авито.
В сети появился интерактивный проект «Авито Работа 2050», который показывает технологии рекрутинга будущего. Каждый участник может внести свой вклад, предложив идеи, которые могут изменить HR-индустрию будущего.

У проекта есть две вкладки, которые отображают технологии 2024 и 2050 годов. Среди возможных технологий будущего представлены:

  • Авторекрутеры на базе ИИ, которые обрабатывают тысячи резюме за считанные секунды.
  • ИИ-фильтры, подбирающие сотрудников, идеально подходящих для конкретной команды.
  • «НейроАналитик 7.0», мгновенно анализирующий рынок труда и предлагающий стратегии найма.
  • AR-коучи, создающие симулированные условия для обучения HR-специалистов.
  • Голографические бренд-порталы, позволяющие кандидатам виртуально «прогуляться» по офису компании, пообщаться с сотрудниками и оценить корпоративную культуру.

По мнению авторов проекта, эти инструменты будущего смогут сделать процесс найма более увлекательным и позволят максимально точно удовлетворить запросы работодателей и соискателей.

Если технологии 2050 года пока остаются концепцией, то в 2024 году уже доступны решения, упрощающие работу HR-специалистов. Авторы приводят такие примеры, которые уже есть на различных рекрутинговых платформах:

  • Персональный профиль компании. Работодатели могут добавить на платформы описание, фото офиса и элементы фирменного стиля, чтобы соискатели лучше понимали атмосферу и ценности компании.
  • Фильтры для отбора кандидатов. Например, опция «отклики только с резюме» помогает сразу видеть данные о стаже, образовании и опыте работы кандидатов, сокращая время на предварительный отбор.
  • Ассистент и чат-бот. Подобные инструменты автоматизируют рутину, задавая кандидатам уточняющие вопросы и собирая необходимую информацию.
  • Раздел «Статистика». Такие разделы помогают HR-специалистам анализировать отклики, просмотры вакансий и эффективность рекламных кампаний, чтобы корректировать стратегию найма.
  • Индекс рынка труда. Подобные аналитические инструменты дают возможность оценить ситуацию в выбранном регионе, включая конкуренцию, средние зарплаты и количество доступных вакансий.

Авторы проекта подчеркивают необходимость развития технологий в HR-сфере, особенно в условиях дефицита кадров. Современные компании все чаще сталкиваются с проблемами в найме, и инновации становятся важным инструментом для решения этих задач.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика