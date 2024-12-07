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Posted 7 декабря, 04:33

Published 7 декабря, 04:33

Modified 7 декабря, 04:35

Updated 7 декабря, 04:35

Красноярцев пытаются развести на деньги через ошибочные переводы

Красноярцев пытаются развести на деньги через ошибочные переводы

7 декабря 2024, 04:33
Фото: 1MI.
Региональное отделение Банка России заявило о новом виде мошенничества в Красноярском крае. Теперь мошенники делают это через денежные переводы в приложениях банков.

Схема работает так, что человеку на телефон приходит уведомление от банка «Перевод от Петра Васильевича И. +20 000 рублей», затем приходит смс-сообщение, что деньги перевели случайно, и просят их вернуть. Для возврата указывают номер телефона.

«Дело в том, что в приложениях некоторых банков можно отправлять другому человеку не только деньги, но и сообщения. Они приходят как пуш-уведомления или смс. Именно этой возможностью пользуются мошенники», — рассказал управляющий отделения Банка России Сергей Журавлев.

Красноярцам советуют сперва удостовериться действительно ли на счет поступил перевод. Для возврата денег, которые пришли по ошибке, нужно позвонить в банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя. Иначе можно стать звеном преступной схемы.

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#Владислав Савончик#Мошенничество#Преступность
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