Красноярцев пытаются развести на деньги через ошибочные переводы

Posted 7 декабря, 04:33
Published 7 декабря, 04:33
Modified 7 декабря, 04:35
Updated 7 декабря, 04:35
Схема работает так, что человеку на телефон приходит уведомление от банка «Перевод от Петра Васильевича И. +20 000 рублей», затем приходит смс-сообщение, что деньги перевели случайно, и просят их вернуть. Для возврата указывают номер телефона.
«Дело в том, что в приложениях некоторых банков можно отправлять другому человеку не только деньги, но и сообщения. Они приходят как пуш-уведомления или смс. Именно этой возможностью пользуются мошенники», — рассказал управляющий отделения Банка России Сергей Журавлев.
Красноярцам советуют сперва удостовериться действительно ли на счет поступил перевод. Для возврата денег, которые пришли по ошибке, нужно позвонить в банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя. Иначе можно стать звеном преступной схемы.