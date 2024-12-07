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Posted 7 декабря, 11:40

Published 7 декабря, 11:40

Modified 7 декабря, 11:44

Updated 7 декабря, 11:44

Красноярцы выбрали лучшие ветеринарные клиники города

Красноярцы выбрали лучшие ветеринарные клиники города

7 декабря 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney.
Красноярцы выбрали лучшие, по своему мнению, ветеринарные клиники. Рассказываем, кто попал в топ.

Опрос провело издание Ngs24. Сначала журналисты составили список участников, на основе комментариев читателей, а затем запустили опрос, в котором проголосовали 1081 пользователь.

Первое место заняла клиника «Акелла». Ее выбрали 247 проголосовавших — это 23% от общего числа проголосовавших.

Красноярский отдел ветеринарии занял второе место. Ему отдали голоса 216 пользователей — 20% участников опроса.

Третье место разделили «Мухтар» и «Провет» — 104 и 96 голосов соответственно, это 9% от общего числа проголосовавших.

В топ не попали клиники Лимпопо (8%), Центровет (8%), Крылья, ноги и хвост (8%), Lakki (5%), Зоодоктор (5%), Фауна (4%).

Некоторые пользователи раскритиковали лидера рейтинга.

«"Акелла» только деньги научилась выманивать, но не лечить и помогать животным»
«Больше туда не пойдем, за неделю 50 тысяч содрали за то, что в других клиниках в три раза дешевле»

Там же рассказали о других ветклиниках, которые не вошли в рейтинг

«"Благовет» уже 10 лет лечим своих котиков. Внимательные доктора и цена приемлемая, есть все важные необходимые исследования. В Lakki на Коломенской у подруги кота угробили за 9 дней»
«В „Бетховене“ достойнейшие сотрудники. Только там смогли поставить точный диагноз коту и оказать экстренную помощь, с учётом того, что шансов, практически, не было из-за потерянного времени в других клиниках с постановкой неправильного диагноза»
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