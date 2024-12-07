В Дивногорске открывают горнолыжный сезон

Posted 7 декабря, 04:54
Published 7 декабря, 04:54
Modified 7 декабря, 06:51
Updated 7 декабря, 06:51
Как рассказали в комплексе «Дивный», 7 и 8 декабря трассы открыты с 9:00 до 19:00, но пока в техническом режиме. Это значит, что работа подъемников может быть временно приостановлена для проведения настроек и возможны изменения условий катания, связанные с отладкой оборудования.
Официальное открытие планируется через неделю, 14 декабря.
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