В Дивногорске открывают горнолыжный сезон

Как рассказали в комплексе «Дивный», 7 и 8 декабря трассы открыты с 9:00 до 19:00, но пока в техническом режиме. Это значит, что работа подъемников может быть временно приостановлена для проведения настроек и возможны изменения условий катания, связанные с отладкой оборудования.