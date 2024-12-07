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Posted 7 декабря, 04:54

Published 7 декабря, 04:54

Modified 7 декабря, 06:51

Updated 7 декабря, 06:51

В Дивногорске открывают горнолыжный сезон

В Дивногорске открывают горнолыжный сезон

7 декабря 2024, 04:54
Фото: Дивный.
В Дивногорске Красноярского края стартует горнолыжный сезон. Трассы открыли для катания уже сегодня, 7 декабря

Как рассказали в комплексе «Дивный», 7 и 8 декабря трассы открыты с 9:00 до 19:00, но пока в техническом режиме. Это значит, что работа подъемников может быть временно приостановлена для проведения настроек и возможны изменения условий катания, связанные с отладкой оборудования.

Официальное открытие планируется через неделю, 14 декабря.

Цены на сезон 2024-25:

  • 1 подъём — 180 рублей
  • 5 подъёмов — 900 рублей (студентам в будние — 600)
  • 10 подъёмов — 1700 рублей
  • Дневной безлимит — 2400 рублей.

В Красноярске горнолыжный сезон стартовал 17 ноября. «Бобровы лог» убрал разовые тарифы, теперь есть только почасовые — два часа стоят от 800 рублей для взрослых. Вот другие тарифы.

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#Владислав Савончик#Отдых#Лыжи#Сноуборд
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