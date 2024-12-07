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Posted 7 декабря, 11:09

Published 7 декабря, 11:09

Modified 7 декабря, 11:11

Updated 7 декабря, 11:11

В Красноярске автобус сбил пешехода на переходе

В Красноярске автобус сбил пешехода на переходе

7 декабря 2024, 11:09
Фото: ГАИ 24.
В Красноярске автобус сбил мужчинку, который шел по пешеходному переходу на красный свет.

Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло еще 5 декабря вечером на улице 9 Мая. Автобус ехал на зеленый, а пешеход шел на красный. Водитель автобуса подъезжая к остановке, ехал на небольшой скорости, но все равно не смог быстро среагировать на неожиданное появление пешехода, одетого в темную одежду.

Видео: ГАИ 24.

В полиции уточнили, что почти каждое третье ДТП с участием пешеходов произошли из-за их собственной невнимательности, и каждое второе — в темное время суток.

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