В Красноярске автобус сбил пешехода на переходе

Posted 7 декабря, 11:09
Published 7 декабря, 11:09
Modified 7 декабря, 11:11
Updated 7 декабря, 11:11
Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло еще 5 декабря вечером на улице 9 Мая. Автобус ехал на зеленый, а пешеход шел на красный. Водитель автобуса подъезжая к остановке, ехал на небольшой скорости, но все равно не смог быстро среагировать на неожиданное появление пешехода, одетого в темную одежду.
В полиции уточнили, что почти каждое третье ДТП с участием пешеходов произошли из-за их собственной невнимательности, и каждое второе — в темное время суток.