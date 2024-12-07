В Красноярске автобус сбил пешехода на переходе

Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло еще 5 декабря вечером на улице 9 Мая. Автобус ехал на зеленый, а пешеход шел на красный. Водитель автобуса подъезжая к остановке, ехал на небольшой скорости, но все равно не смог быстро среагировать на неожиданное появление пешехода, одетого в темную одежду.