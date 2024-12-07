В прокуратуре раскрыли подробности дела против бывших заммэра и главы УДИБ

Posted 7 декабря, 02:23
Published 7 декабря, 02:23
Modified 7 декабря, 02:26
Updated 7 декабря, 02:26
Ранее в СК сообщали, что с сентября 2018 по декабрь 2019 года руководитель УДИБ Жвакин через двух посредников, одним из которых выступил первый заммэра Давыдов, получил от генерального директора компании «ПромСтрой» Декарда Ханагяна частями взятку более 73 миллионов рублей. Так руководитель УДИБ помогал фирме выиграть тендер на дорожные работы в Красноярске.
Как сообщали в прокуратуре, все началось еще в ноябре 2017 года. Тогда гендиректор «ПромСтрой» Ханагян согласился на предложение главы УДИБ Жвакина помочь выиграть тендер на дорожно-строительные работы в Красноярске.
Согласно плану, перед размещением информации о закупках, руководитель муниципального предприятия должен сообщать об этом Ханагяну, а также исключать из конкурса конкурентов. За это подрядчик пообещал сообщнику 10% от стоимости работ.
Перечислять взятки планировалось на счета организаций, занимающихся незаконным выводом денег из безналичного оборота.
В марте 2018 года нашёлся посредник — первый заместитель мэра Алексей Давыдов. Он попросил свою знакомую помочь ему в передаче 73,7 миллиона рублей.
Женщина согласилась и сообщила подрядчику реквизиты специально созданной для махинации организации, подделала договоры и передала сумму взяткополучателю. Ещё один посредник передал представителю заказчика 10 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) и посредничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).
Всех фигурантов отправили в СИЗО на два месяца.
Ханагян находится под арестом с конца июня по другому головному делу — его и экс-руководителя «Специализированного автотранспортного предприятия» Дмитрия Сокирку подозревают в картельном сговоре при заключении госконтрактов в 2023 году. По версии следствия, САТП получило госконтракты на сумму более миллиарда рублей, затем передавало их «Промстрою» как субподрядчику.
Евгений Жвакин был главой УДИБ с 2017 по 2019 год. С 2019 по 2020 год он занимал пост вице-мэра и руководителя департамента городского хозяйства. В 2020 году его снова назначили главой УДИБ, где он проработал до 2022 года.
Давыдов был вице-мэром с 2017 по 2021 год, в то время главой города являлся Сергей Еремин.