Жители проблемного дома на Березина жалуются на грязную воду и вечные перебои

Posted 7 декабря, 09:23
Published 7 декабря, 09:23
Modified 7 декабря, 10:26
Updated 7 декабря, 10:26
Читательница «Проспекта Мира» Мария рассказала, что живет в 25-этажке третий год. За это время в доме четыре раза отключают воду без предупреждения. Девушка уточняет, что иногда воду получается «выловить», однако «вместе с водой приходит грязь. Умыться, почистить зубы, дай бог приготовить что-то — это целый квест».
«Вот и сегодня уже как третий день во всём доме нет воды. А дело в том, что неподалеку от нашего дома „что-то там копают, в результате чего тянут воду из нашей трубы“. Как говорит председатель дома: „воздух забивает систему и насосы не могут подавать воду“, либо второе предположение среди жильцов: „опять повредили наш трубопровод при ремонтных работах“ — такое уже было».
Мария сообщила, что слесарь аварийки не может решить проблему, а в УК «Затонская» заявили, что смогут разобраться только в понедельник.
Мы обратились за комментарием в «КрасКом». Нам сообщили, что специалисты уже работают на месте. Они обследуют сети и определяют причину, почему давление периодически снижается в доме. Однако для проведения работ мешает машина, хозяина которой пока не могут найти.
Upd: в 16:30 аварийная служба восстановила водоснабжение в доме.
Была завоздушена одна группа насосов. «КрасКом» помогал аварийной службе УК развоздушить внутридомовую систему холодного водоснабжения.