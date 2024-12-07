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Posted 7 декабря, 09:23

Published 7 декабря, 09:23

Modified 7 декабря, 10:26

Updated 7 декабря, 10:26

Жители проблемного дома на Березина жалуются на грязную воду и вечные перебои

Жители проблемного дома на Березина жалуются на грязную воду и вечные перебои

7 декабря 2024, 09:23
Фото: prmira.ru.
Жители многоквартирного дома №82 на Березина в Красноярске сидят третий день без воды, а проблема с водоснабжением у них возникает не первый раз.

Читательница «Проспекта Мира» Мария рассказала, что живет в 25-этажке третий год. За это время в доме четыре раза отключают воду без предупреждения. Девушка уточняет, что иногда воду получается «выловить», однако «вместе с водой приходит грязь. Умыться, почистить зубы, дай бог приготовить что-то — это целый квест».

 

«Вот и сегодня уже как третий день во всём доме нет воды. А дело в том, что неподалеку от нашего дома „что-то там копают, в результате чего тянут воду из нашей трубы“. Как говорит председатель дома: „воздух забивает систему и насосы не могут подавать воду“, либо второе предположение среди жильцов: „опять повредили наш трубопровод при ремонтных работах“ — такое уже было».

Мария сообщила, что слесарь аварийки не может решить проблему, а в УК «Затонская» заявили, что смогут разобраться только в понедельник.

Мы обратились за комментарием в «КрасКом». Нам сообщили, что специалисты уже работают на месте. Они обследуют сети и определяют причину, почему давление периодически снижается в доме. Однако для проведения работ мешает машина, хозяина которой пока не могут найти.

Upd: в 16:30 аварийная служба восстановила водоснабжение в доме.

Была завоздушена одна группа насосов. «КрасКом» помогал аварийной службе УК развоздушить внутридомовую систему холодного водоснабжения.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Водоснабжение#Березина#Ремонтные работы#Проблемный дом#Жалобы жителей
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