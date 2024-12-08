Чем опасен кальян

В Центре рассказали, что курение кальяна может спровоцировать многие серьезные заболевания. Токсичные вещества, которые содержатся в табаке и дыме кальяна, учащают пульс и повышают давление. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как ишемия и сердечная недостаточность.