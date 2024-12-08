prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 декабря, 11:47

Published 8 декабря, 11:47

Modified 8 декабря, 11:47

Updated 8 декабря, 11:47

Чем опасен кальян

Чем опасен кальян

8 декабря 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney.
Красноярский центр общественного здоровья и медицинской профилактики напомнил, чем опасно курение, в частности кальяны.

В Центре рассказали, что курение кальяна может спровоцировать многие серьезные заболевания. Токсичные вещества, которые содержатся в табаке и дыме кальяна, учащают пульс и повышают давление. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как ишемия и сердечная недостаточность.

Кальян влияет на легкие. Еще люди, используя одну трубку, могут передавать друг другу вирусы и бактерии — туберкулёз, гепатит, герпес, грипп.

Вот какой специалисты составили список болезней, которые появляются из-за курения кальяна:

  1. Никотиновая зависимость
  2. Рак лёгких
  3. Обструктивная болезнь лёгких
  4. Туберкулёз
  5. Герпес
  6. Гепатит
  7. Астма
  8. Гастрит
  9. Язва желудка
  10. Спазм сосудов
  11. Разрушение зубной эмали
  12. Бесплодие
  13. Невриты
  14. Ишемическая болезнь сердца
  15. Инсульт

В центре сказали, что, когда человек бросает курить, польза для здоровья начинается уже через 20 минут. Тогда частота сердечных сокращений уменьшается, а давление начинает снижаться.

Через 12 часов без сигарет из организма выводится избыток угарного газа. Его уровень возвращается к норме. Через 1 день риск инфаркта миокарда уменьшается.

Через 3 дня уровень накопленного никотина в организме истощается. Через 1 месяц лёгкие начинают функционировать лучше.

Через год риск развития ишемической болезни сердца снижается в 2 раза.

Через 10 лет шансы человека заболеть раком лёгких и умереть от него сокращаются примерно в 2 раза по сравнению с теми, кто продолжает курить.

  • В красноярском онкодиспансере заявили, что 80% их пациентов с раком легких — курильщики. В 2023 году в отделении торакальной онкологии лечились 967 человек. У 478 из них — рак легкого. По заявлению врачей, около 80% этих пациентов — заядлые курильщики.
  • Ранее в минздраве рассказали, как сибиряк чуть не умер после вейпа. В это время он находился в больнице и проходил лечение по другому поводу. На снимке легких врачи увидели картину, с которой ранее сталкивались только во время пандемии коронавируса.
#Люди#Общество#Здоровье#Курение#Врач#Кальян
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика