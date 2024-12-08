Чем опасен кальян

Posted 8 декабря, 11:47
Published 8 декабря, 11:47
Modified 8 декабря, 11:47
Updated 8 декабря, 11:47
В Центре рассказали, что курение кальяна может спровоцировать многие серьезные заболевания. Токсичные вещества, которые содержатся в табаке и дыме кальяна, учащают пульс и повышают давление. Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как ишемия и сердечная недостаточность.
Кальян влияет на легкие. Еще люди, используя одну трубку, могут передавать друг другу вирусы и бактерии — туберкулёз, гепатит, герпес, грипп.
Вот какой специалисты составили список болезней, которые появляются из-за курения кальяна:
В центре сказали, что, когда человек бросает курить, польза для здоровья начинается уже через 20 минут. Тогда частота сердечных сокращений уменьшается, а давление начинает снижаться.
Через 12 часов без сигарет из организма выводится избыток угарного газа. Его уровень возвращается к норме. Через 1 день риск инфаркта миокарда уменьшается.
Через 3 дня уровень накопленного никотина в организме истощается. Через 1 месяц лёгкие начинают функционировать лучше.
Через год риск развития ишемической болезни сердца снижается в 2 раза.
Через 10 лет шансы человека заболеть раком лёгких и умереть от него сокращаются примерно в 2 раза по сравнению с теми, кто продолжает курить.