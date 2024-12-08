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Posted 8 декабря, 05:47

Published 8 декабря, 05:47

Modified 8 декабря, 05:47

Updated 8 декабря, 05:47

Кому в 2024 году предлагали высокие зарплаты в Красноярске

Кому в 2024 году предлагали высокие зарплаты в Красноярске

8 декабря 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney.
Специалисты составили топ вакансий с одними из самых высоких зарплат, которые в 2024 году размещались на сайте SuperJob.

В десятку вакансий вошли предложения в Москве и Санкт-Петербурге и еще одно в Томске. В них размещены предложения с зарплатой от 400 тысяч рублей. Это, например, гинеколог-репродуктолог, руководитель отдела продаж, программисты, стоматолог, финансовый директор и другие.

Фото: SuperJob

Но в более расширенном списке есть предложения из Красноярска. В ноябре в Красноярске менеджеру по продажам софта предлагали до 200 тысяч рублей.

В сентябре транспортная компания в Красноярске предлагала менеджеру по работе с клиентами заработок от 250 тысяч рублей.

Еще одна вакансия — менеджер по подбору персонала с зарплатой от 150 тысяч.

  • Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали, у кого в Красноярском крае осенью больше всего выросли зарплаты. В этом списке — работники пищевого производства, сельского, лесного и рыбного хозяйства и мастера по ремонту техники.
  • Здесь можно посмотреть топ необычных вакансий в Красноярске. Можно найти предложения от специалиста, который будет ходить по магазинам и искать контрафакт, до командира самолета.
  • В региональном отделении ЦБ рассказали, что в Красноярском крае подорожало сильнее всего. Дороже стали одежда, бензин, беспроводные наушники, а еще маникюр, женские и мужские стрижки.
  • Эксперты РИА Новости заявили, что красноярцам нужно 7 лет, чтобы накопить миллион рублей. Красноярский край по этому показателю занял 18 место из 85.
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