Кому в 2024 году предлагали высокие зарплаты в Красноярске

В десятку вакансий вошли предложения в Москве и Санкт-Петербурге и еще одно в Томске. В них размещены предложения с зарплатой от 400 тысяч рублей. Это, например, гинеколог-репродуктолог, руководитель отдела продаж, программисты, стоматолог, финансовый директор и другие.