Кому в 2024 году предлагали высокие зарплаты в Красноярске

Posted 8 декабря, 05:47
Published 8 декабря, 05:47
Modified 8 декабря, 05:47
Updated 8 декабря, 05:47
В десятку вакансий вошли предложения в Москве и Санкт-Петербурге и еще одно в Томске. В них размещены предложения с зарплатой от 400 тысяч рублей. Это, например, гинеколог-репродуктолог, руководитель отдела продаж, программисты, стоматолог, финансовый директор и другие.
Но в более расширенном списке есть предложения из Красноярска. В ноябре в Красноярске менеджеру по продажам софта предлагали до 200 тысяч рублей.
В сентябре транспортная компания в Красноярске предлагала менеджеру по работе с клиентами заработок от 250 тысяч рублей.
Еще одна вакансия — менеджер по подбору персонала с зарплатой от 150 тысяч.