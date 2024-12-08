Куда красноярцы уезжают на зиму? И сколько это стоит?

В среднем по стране, если сравнивать с прошлым годом, в четыре раза вырос спрос на длительные путешествия в Китай. Это может быть связано с увеличением количества прямых рейсов. Особенно жителей интересует Пекин. В столицу страны путешественники едут в среднем на месяц, а бронируют билеты за три с половиной месяца до вылета.