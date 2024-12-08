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Posted 8 декабря, 02:10

Published 8 декабря, 02:10

Modified 8 декабря, 05:02

Updated 8 декабря, 05:02

Появился топ стран, которые красноярцы выбирают для зимовки

Куда красноярцы уезжают на зиму? И сколько это стоит?

8 декабря 2024, 02:10
Фото: 1MI.

Появился топ стран, которые красноярцы выбирают для зимовки

Возможность работать удаленно позволяет провести зиму в теплых местах.

Сервис Яндекс Путешествия проанализировал, куда красноярцы отправляются на зимовку в этом году. Для анализа использовались данные о поиске и бронировании авиабилетов. Учитывались поездки длительностью более трех недель с перелетами в обе стороны с декабря 2024 по февраль 2025 и аналогичные периоды прошлых лет для сравнения.

Самыми популярными странами для длительных поездок этой зимой у красноярцев стали Замбия, Таиланд, Египет, Вьетнам и Индонезия.

Средняя длина поездки в Замбию составила 65 дней, а стоимость авиабилетов в обе стороны — от 134 900 рублей. В Таиланд красноярцы отправляются в среднем на 30 дней, перелет стоит от 104 100 рублей.

Поездка в Египет в среднем длится 25 дней, а цена авиабилетов начинается от 88 400 рублей. Во Вьетнаме и Индонезии жители Красноярска собираются провести 26 и 38 дней соответственно, перелеты будут стоить от 71 900 рублей и от 201 000 рублей.

Фото: Яндекс Путешествия

В среднем по стране, если сравнивать с прошлым годом, в четыре раза вырос спрос на длительные путешествия в Китай. Это может быть связано с увеличением количества прямых рейсов. Особенно жителей интересует Пекин. В столицу страны путешественники едут в среднем на месяц, а бронируют билеты за три с половиной месяца до вылета.

Еще в России растет спрос на поездки в страны Юго-Восточной Азии: во Вьетнам (в три раза), на Филиппины (в два с половиной раза), в Таиланд (в два раза) и в Индонезию (в два раза).

Особенно россиян интересуют тайские направления. Спрос на зимовки в Самуи вырос в девять раз по сравнению с прошлой зимой, на Пхукете — в два раза, в Бангкоке — в полтора раза. В Таиланде туристы планируют провести в среднем 31 день, а бронировать авиабилеты начинают за четыре месяца до поездки.

Российские туристы стали чаще отправляться и в регионы Вьетнама, спрос на зимовки в Хошимине вырос в четыре с половиной раза. Средняя длина поездки составляет 26 дней, планирование поездки начинается за четыре месяца. В столицу страны, Ханой, спрос вырос в два раза. В среднем поездка сюда длится 41 день, покупают билеты за три с половиной месяца.

Фото: Яндекс Путешествия

Также у россиян популярны Объединенные Арабские Эмираты, спрос на зимовки сюда вырос в два раза. Путешественники стали чаще надолго ездить в Дубай, интерес увеличился в полтора раза. Популярность направления растет из-за большого количества прямых рейсов, безвизового режима для жителей России, еще туда едут на шопинг.

Впервые в топ направлений, куда растет спрос, попала Австралия. Интерес к длительным поездкам увеличился в три раза. Например, в Сидней путешественники отправляются в среднем на 32 дня, бронирование начинается за три месяца.

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