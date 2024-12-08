Куда красноярцы уезжают на зиму? И сколько это стоит?

Posted 8 декабря, 02:10
Published 8 декабря, 02:10
Modified 8 декабря, 05:02
Updated 8 декабря, 05:02
Сервис Яндекс Путешествия проанализировал, куда красноярцы отправляются на зимовку в этом году. Для анализа использовались данные о поиске и бронировании авиабилетов. Учитывались поездки длительностью более трех недель с перелетами в обе стороны с декабря 2024 по февраль 2025 и аналогичные периоды прошлых лет для сравнения.
Самыми популярными странами для длительных поездок этой зимой у красноярцев стали Замбия, Таиланд, Египет, Вьетнам и Индонезия.
Средняя длина поездки в Замбию составила 65 дней, а стоимость авиабилетов в обе стороны — от 134 900 рублей. В Таиланд красноярцы отправляются в среднем на 30 дней, перелет стоит от 104 100 рублей.
Поездка в Египет в среднем длится 25 дней, а цена авиабилетов начинается от 88 400 рублей. Во Вьетнаме и Индонезии жители Красноярска собираются провести 26 и 38 дней соответственно, перелеты будут стоить от 71 900 рублей и от 201 000 рублей.
В среднем по стране, если сравнивать с прошлым годом, в четыре раза вырос спрос на длительные путешествия в Китай. Это может быть связано с увеличением количества прямых рейсов. Особенно жителей интересует Пекин. В столицу страны путешественники едут в среднем на месяц, а бронируют билеты за три с половиной месяца до вылета.
Еще в России растет спрос на поездки в страны Юго-Восточной Азии: во Вьетнам (в три раза), на Филиппины (в два с половиной раза), в Таиланд (в два раза) и в Индонезию (в два раза).
Особенно россиян интересуют тайские направления. Спрос на зимовки в Самуи вырос в девять раз по сравнению с прошлой зимой, на Пхукете — в два раза, в Бангкоке — в полтора раза. В Таиланде туристы планируют провести в среднем 31 день, а бронировать авиабилеты начинают за четыре месяца до поездки.
Российские туристы стали чаще отправляться и в регионы Вьетнама, спрос на зимовки в Хошимине вырос в четыре с половиной раза. Средняя длина поездки составляет 26 дней, планирование поездки начинается за четыре месяца. В столицу страны, Ханой, спрос вырос в два раза. В среднем поездка сюда длится 41 день, покупают билеты за три с половиной месяца.
Также у россиян популярны Объединенные Арабские Эмираты, спрос на зимовки сюда вырос в два раза. Путешественники стали чаще надолго ездить в Дубай, интерес увеличился в полтора раза. Популярность направления растет из-за большого количества прямых рейсов, безвизового режима для жителей России, еще туда едут на шопинг.
Впервые в топ направлений, куда растет спрос, попала Австралия. Интерес к длительным поездкам увеличился в три раза. Например, в Сидней путешественники отправляются в среднем на 32 дня, бронирование начинается за три месяца.