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Posted 8 декабря, 10:06

Published 8 декабря, 10:06

Modified 8 декабря, 12:54

Updated 8 декабря, 12:54

«Мясо». Страшные аварии на трассе. Машины всмятку, кругом пожарные и скорая

«Мясо». Страшные аварии на трассе. Машины всмятку, кругом пожарные и скорая

8 декабря 2024, 10:06
В Красноярском крае произошли как минимум две серьезных аварии.

Информация об этом появилась в группе «ЧП Красноярск».

Первое ДТП произошло на трассе Р-255 рядом с поворотом к селу Ирбейское. На кадрах видно, что фура смяла легковой автомобиль. Рядом находятся полицейские и пожарные.

«Проспект Мира» не смог связаться с пресс-службой ГАИ. Но в МЧС нам сказали, что их сотрудники на месте «проводят деблокировку».

Второе ДТП произошло в районе поселка Скандинавия в Емельяновском районе. На кадрах видны смятый внедорожник, фуру, скорую, полицию и пожарных.

Информации о пострадавших и других подробностей пока нет.

#Видео#Происшествия#ДТП#Трасса#Авария#МЧС#ГИБДД#ЧП
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