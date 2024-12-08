«Мясо». Страшные аварии на трассе. Машины всмятку, кругом пожарные и скорая

Posted 8 декабря, 10:06
Published 8 декабря, 10:06
Modified 8 декабря, 12:54
Updated 8 декабря, 12:54
Информация об этом появилась в группе «ЧП Красноярск».
Первое ДТП произошло на трассе Р-255 рядом с поворотом к селу Ирбейское. На кадрах видно, что фура смяла легковой автомобиль. Рядом находятся полицейские и пожарные.
«Проспект Мира» не смог связаться с пресс-службой ГАИ. Но в МЧС нам сказали, что их сотрудники на месте «проводят деблокировку».
Второе ДТП произошло в районе поселка Скандинавия в Емельяновском районе. На кадрах видны смятый внедорожник, фуру, скорую, полицию и пожарных.
Информации о пострадавших и других подробностей пока нет.