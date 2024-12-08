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Posted 8 декабря, 06:27

Published 8 декабря, 06:27

Modified 8 декабря, 06:27

Updated 8 декабря, 06:27

Не все красноярцы будут отмечать Новый год

Не все красноярцы будут отмечать Новый год. А некоторые будут справлять одни

8 декабря 2024, 06:27
Фото: Ася Шарапова. 1MI.

Не все красноярцы будут отмечать Новый год

Красноярцев спросили о планах на Новый год.

55% опрошенных красноярцев ответили, что планируют отмечать Новый год. Средний бюджет праздничного стола составляет 10 100 рублей.

Опрос проводил SuperJob.

Согласно ответам, 3 из 10 человек будут отмечать в компании на 2-4 человека, 14% — в кругу 5-10 человек, еще 3% планируют собраться большой компанией (11 и более человек).

7% собираются праздновать в одиночестве. 29% опрошенных вообще не планируют накрывать праздничный стол, а почти каждый пятый (16%) еще не определился.

Женщины чаще говорили, что будут отмечать небольшой компанией (35% против 27% среди мужчин), а мужчины чаще отвечали, что не будут праздновать (32% против 26% среди женщин).

Те, кто моложе 35, чаще планируют собираться большими компаниями, а чем старше люди, тем более уединенные посиделки они предпочитают.

«Проспект Мира» и сам спросил своих подписчиков, как они собираются праздновать. В опросе, который проводился в группе «ПМ» в ВК, приняли участие 117 человек.

70% собираются встречать Новый год с родными и друзьями. Чуть более 16% сказали, что не будут отмечать вообще. А более 13% будут справлять в одиночестве.

В опросе, который проводился в группе «Я люблю Красноярск» в ВК, приняли участие 52 человека. Около 60% отметят с семьей и друзьями, 25% не будут праздновать, более 15% — собираются провести Новый год одни.

  • Новогодние каникулы продлятся 11 дней. Календарь зимних и других праздников можно посмотреть здесь.
  • А здесь мы опубликовали программу праздничных мероприятий на Новый год в Красноярске. Главная елка города откроется, например, 27 декабря на острове Татышев.
  • Если у вас еще нет новогоднего настроения, то есть способы, как это исправить. Можно посетить места, которые уже празднично украшены.
  • В выходные начала работать резиденция Деда Мороза на острове Татышев. Мы опубликовали расписание и правила.
#Город#Люди#Общество#Праздник#Новый год
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