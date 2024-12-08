Не все красноярцы будут отмечать Новый год. А некоторые будут справлять одни

Posted 8 декабря, 06:27
Published 8 декабря, 06:27
Modified 8 декабря, 06:27
Updated 8 декабря, 06:27
55% опрошенных красноярцев ответили, что планируют отмечать Новый год. Средний бюджет праздничного стола составляет 10 100 рублей.
Опрос проводил SuperJob.
Согласно ответам, 3 из 10 человек будут отмечать в компании на 2-4 человека, 14% — в кругу 5-10 человек, еще 3% планируют собраться большой компанией (11 и более человек).
7% собираются праздновать в одиночестве. 29% опрошенных вообще не планируют накрывать праздничный стол, а почти каждый пятый (16%) еще не определился.
Женщины чаще говорили, что будут отмечать небольшой компанией (35% против 27% среди мужчин), а мужчины чаще отвечали, что не будут праздновать (32% против 26% среди женщин).
Те, кто моложе 35, чаще планируют собираться большими компаниями, а чем старше люди, тем более уединенные посиделки они предпочитают.
«Проспект Мира» и сам спросил своих подписчиков, как они собираются праздновать. В опросе, который проводился в группе «ПМ» в ВК, приняли участие 117 человек.
70% собираются встречать Новый год с родными и друзьями. Чуть более 16% сказали, что не будут отмечать вообще. А более 13% будут справлять в одиночестве.
В опросе, который проводился в группе «Я люблю Красноярск» в ВК, приняли участие 52 человека. Около 60% отметят с семьей и друзьями, 25% не будут праздновать, более 15% — собираются провести Новый год одни.