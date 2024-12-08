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Posted 8 декабря, 01:00

Published 8 декабря, 01:00

Modified 8 декабря, 01:00

Updated 8 декабря, 01:00

Некоторых красноярцев увольняли после корпоратива. Что они такого сделали?

Некоторых красноярцев увольняли после корпоратива. Что они такого сделали?

8 декабря 2024, 01:00
Фото: Изображение Midjourney.
14% опрошенных красноярцев рассказали, что в их компаниях увольняли сотрудников из-за поведения на корпоративе.

Такой опрос провел Superjob.

7% опрошенных специалистов по поиску персонала рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников после корпоративных мероприятий. 4% из них указали на то, что работник уволился сам, 3% — что решение принял руководитель.

О таких случаях вспомнили и 14% обычных сотрудников. 4% из них сказали, что решение исходило от «провинившегося» коллеги, еще 10% — что от руководства.

Об увольнениях после корпоратива чаще вспоминали мужчины и выбирали вариант ответа «покусал начальника».

Красноярцы старше 45 лет чаще наблюдали истории с увольнением чем те, кто моложе, и выбирали вариант: «Уволился сам, но начальство на него оказало серьёзное давление».

Но большинство работников (74%) не смогли вспомнить таких ситуаций. Они выбрали варианты: «Не помню ни одного увольнения ни на одной работе, даже после самых безобразных корпоративов» и «Глупо за это увольнять».

  • 75% красноярцев, которые участвовали в другом опросе, говорили, что не боятся, что их уволят. Они считают, что у работодателя просто нет таких планов.
  • Осенью в Красноярске уволили вице-мэра из-за утраты доверия. «ПМ» разобрался, чем грозит такое увольнение, насколько это частое явление и какие еще чиновники получали «черную метку».
  • Еще мы взяли интервью у водителя «Яндекс Такси». Он рассказал, сколько зарабатывают таксисты, что им не нравится в работе больше всего и какие пассажиры встречаются.
  • Также мы поговорили с курьерами. Они рассказали о своей работе.
#Люди#Общество#Работа#Увольнение#Работники#Опрос#Корпоратив
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