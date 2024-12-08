Некоторых красноярцев увольняли после корпоратива. Что они такого сделали?

Posted 8 декабря, 01:00
Published 8 декабря, 01:00
Modified 8 декабря, 01:00
Updated 8 декабря, 01:00
Такой опрос провел Superjob.
7% опрошенных специалистов по поиску персонала рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников после корпоративных мероприятий. 4% из них указали на то, что работник уволился сам, 3% — что решение принял руководитель.
О таких случаях вспомнили и 14% обычных сотрудников. 4% из них сказали, что решение исходило от «провинившегося» коллеги, еще 10% — что от руководства.
Об увольнениях после корпоратива чаще вспоминали мужчины и выбирали вариант ответа «покусал начальника».
Красноярцы старше 45 лет чаще наблюдали истории с увольнением чем те, кто моложе, и выбирали вариант: «Уволился сам, но начальство на него оказало серьёзное давление».
Но большинство работников (74%) не смогли вспомнить таких ситуаций. Они выбрали варианты: «Не помню ни одного увольнения ни на одной работе, даже после самых безобразных корпоративов» и «Глупо за это увольнять».