Подробности аварии на трассе. «Тойоту» намотало на грузовик, двое в ней погибли

Posted 8 декабря, 12:59
Published 8 декабря, 12:59
Modified 8 декабря, 13:03
Updated 8 декабря, 13:03
Авария произошла 8 декабря около 14:00 на трассе Р-255 в Рыбинском районе.
По предварительной информации ГАИ, 68-летний водитель автомобиля Toyota Vista, который двигался со стороны Красноярска в сторону Канска, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся грузовиком «Рено т4×2».
Водитель и пассажир Toyota Vista скончались от полученных травм.
ГАИ напоминает, что выезд на встречную опасен для жизни.