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Posted 8 декабря, 12:59

Published 8 декабря, 12:59

Modified 8 декабря, 13:03

Updated 8 декабря, 13:03

Подробности аварии на трассе. «Тойоту» намотало на грузовик, двое в ней погибли

Подробности аварии на трассе. «Тойоту» намотало на грузовик, двое в ней погибли

8 декабря 2024, 12:59
Фото: пресс-служба ГАИ.
Стали известны подробности одной из аварий, которая произошла сегодня на трассе в Красноярском крае.

Авария произошла 8 декабря около 14:00 на трассе Р-255 в Рыбинском районе.

По предварительной информации ГАИ, 68-летний водитель автомобиля Toyota Vista, который двигался со стороны Красноярска в сторону Канска, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся грузовиком «Рено т4×2».

Фото: пресс-служба ГАИ

Водитель и пассажир Toyota Vista скончались от полученных травм.

ГАИ напоминает, что выезд на встречную опасен для жизни.

#Происшествия#ДТП#Трасса#Авария#Смерть#ГАИ
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