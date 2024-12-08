Подробности второй аварии. Внедорожник врезался в два грузовика. Люди в больнице

Posted 8 декабря, 14:21
Published 8 декабря, 14:21
Modified 8 декабря, 16:01
Updated 8 декабря, 16:01
Авария случилась в 14:45 на обходе Красноярска в Емельяновском районе.
По предварительной информации ГАИ, 43-летний водитель внедорожника «Чери» столкнулся с грузовиком и от удара попал под другой грузовик. Судя по кадрам с регистратора, это произошло, когда внедорожник выезжал на главную дорогу.
Пострадали водитель и два пассажира «Чери» — среди них 11-летний ребенок. Их увезли в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.