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Posted 8 декабря, 14:21

Published 8 декабря, 14:21

Modified 8 декабря, 16:01

Updated 8 декабря, 16:01

Подробности второй аварии. Внедорожник врезался в два грузовика. Люди в больнице

Подробности второй аварии. Внедорожник врезался в два грузовика. Люди в больнице

8 декабря 2024, 14:21
Фото: пресс-служба ГАИ.
Стали известны подробности второй аварии, которая произошла сегодня в Красноярском крае.

Авария случилась в 14:45 на обходе Красноярска в Емельяновском районе.

По предварительной информации ГАИ, 43-летний водитель внедорожника «Чери» столкнулся с грузовиком и от удара попал под другой грузовик. Судя по кадрам с регистратора, это произошло, когда внедорожник выезжал на главную дорогу.

Видео: пресс-служба ГАИ.

Пострадали водитель и два пассажира «Чери» — среди них 11-летний ребенок. Их увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

  • Днем произошла еще одна авария. Водитель Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Погибли двое человек.
#Видео#Происшествия#ДТП#Трасса#Авария#ГАИ
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