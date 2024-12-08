Правда ли, что зимой нужно обязательно пить витамины?

Posted 8 декабря, 13:43
Published 8 декабря, 13:43
Modified 8 декабря, 13:43
Updated 8 декабря, 13:43
Старший преподаватель Пироговского университета и врач Андрей Кондрахин пояснил, что пить витамины просто ради витаминов неправильно. Прежде нужно узнать, каких именно витаминов не хватает вашему организму.
При этом если вы активно работаете, много двигаетесь, ваш рацион не очень разнообразный и в нем мало салатов — то прием витаминов может быть оправданным, особенно в холодное время года.
Но не стоит принимать витамины постоянно, стоит растянуть прием на месяц и сделать паузу. А еще разнообразить питание.
«Зима съедает все запасы организма. Это темный период, солнца не хватает, поэтому дополнительные витамины не помешают. Но нельзя их принимать постоянно: пропили месяц — и пауза. Надо организму давать и другие вещества, а главное — полноценно питаться».