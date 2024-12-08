В Красноярск идет мороз до -20

Posted 8 декабря, 11:20
Published 8 декабря, 11:20
Modified 8 декабря, 11:24
Updated 8 декабря, 11:24
Согласно прогнозу от gismeteo, с понедельника по среду в городе начнет холодать — нас ждет от -9 до -13 днем и от -16 до -19 ночью. Почти 20-градусный мороз обещают 11 декабря.
Затем начнет теплеть — если в четверг днем обещают -7, то уже в субботу будет -1. Сперва ночью будет -12, потом -4.
Неделя будет ветреной, особенно во второй половине. Например, в пятницу скорость ветра составит 10 метров в секунду, пойдет мокрый снег.
На неделе с 16 по 22 декабря морозов пока не прогнозируют — будет от -3 до -12 в дневное время.