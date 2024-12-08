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Posted 8 декабря, 11:20

Published 8 декабря, 11:20

Modified 8 декабря, 11:24

Updated 8 декабря, 11:24

В Красноярск идет мороз до -20

В Красноярск идет мороз до -20

8 декабря 2024, 11:20
Фото: prmira.ru.
На следующей неделе в Красноярске сильно похолодает, но затем потеплеет.

Согласно прогнозу от gismeteo, с понедельника по среду в городе начнет холодать — нас ждет от -9 до -13 днем и от -16 до -19 ночью. Почти 20-градусный мороз обещают 11 декабря.

Затем начнет теплеть — если в четверг днем обещают -7, то уже в субботу будет -1. Сперва ночью будет -12, потом -4.

Фото: gismeteo.ru

Неделя будет ветреной, особенно во второй половине. Например, в пятницу скорость ветра составит 10 метров в секунду, пойдет мокрый снег.

На неделе с 16 по 22 декабря морозов пока не прогнозируют — будет от -3 до -12 в дневное время.

  • Начало декабря в Красноярске было теплым. Синоптик Дмитрий Ульянов объяснял «ПМ», что тепло было из-за того, что город находился в теплом секторе циклона.
  • Еще ранее он говорил, что зима стала приходить позже. «Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».
  • В новогоднюю ночь в городе прогнозируют от –13 до –18 и небольшой снег. Но делать точный прогноз рано, так как погода в последнее время изменчива.
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