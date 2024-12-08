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Posted 8 декабря, 05:00

Published 8 декабря, 05:00

Modified 8 декабря, 05:22

Updated 8 декабря, 05:22

В Красноярском крае быстрее всего растут зарплаты в Сибири. Сколько предлагают?

В Красноярском крае быстрее всего растут зарплаты в Сибири. Сколько предлагают?

8 декабря 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики выяснили, в каких регионах Сибири быстрее растет предлагаемая заработная плата.

Такое исследование по итогам ноября провели специалисты сервиса hh.ru. Из этих данных следует, что среди сибирских регионов заметнее всего подняли зарплаты работодатели в Красноярском крае — +27%, до 76 905 рублей в ноябре 2024 относительно ноября 2023.

Затем в списке идет Омская область — +26%, до 63 025 рублей. На третьем и четвертом местах стоят Кемеровская область (+24%, до 62 303 рублей) и Алтайский край (+24%, до 57 197 рублей).

Фото: hh.ru

На пятом расположилась Новосибирская область (+21%, до 70 000 рублей). Далее идут Хакасия (+20%, до 88 592 рублей) и Иркутская область (+18%, до 70 786 рублей), в конце расположилась Томская область (+15%, до 57 603 рублей).

Аналитики заявляют, что в целом по России медианные предлагаемые заработные платы выросли в ноябре на 22%, до 73 461 рубля, по сравнению с прошлым ноябрем.

Медианная зарплата — это значение, которое разделяет распределение зарплат на две равные части: одна половина работников зарабатывает больше этого значения, а другая половина — меньше.

Сообщается, что наиболее высокие зарплаты в Сибири сейчас предлагают в Красноярском крае (76 905 рублей в среднем), Иркутской области (70 786 рублей) и Новосибирской области (70 000 рублей).

Отдельно специалисты выяснили, в каких регионах быстрее всего растут зарплатные ожидания тех, кто ищет работу.

По этому показателю в лидерах оказалась Новосибирская область, здесь соискатели повысили свои зарплатные ожидания на 24%: в ноябре они в среднем рассчитывали на заработок в 62 154 рубля.

Затем идут Иркутская область (+20%, до 60 000 рублей), Алтайский край (+17%, до 50 000 рублей), Красноярский край (+16%, до 62 328 рублей).

Меньше всего изменились зарплатные ожидания соискателей в Томской области (+3%, до 51 627 рублей) и Омской области (+2%, до 50 664 рублей). На уровне прошлого года они остались в Кемеровской области и Хакасии (по 50 000 рублей).

В целом по России ожидания соискателей в плане зарплаты выросли за год на 17%, до 70 000 рублей.

#Деньги#Люди#Общество#Зарплата#Сибирь
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