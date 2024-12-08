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Posted 8 декабря, 10:38

Published 8 декабря, 10:38

Modified 8 декабря, 10:41

Updated 8 декабря, 10:41

В Красноярском крае задержали мужчину за домогательства к мальчику

В Красноярском крае задержали мужчину за домогательства к мальчику

8 декабря 2024, 10:38
Фото: Kras Mash.
На севере Красноярского края задержали мужчину, который подозревается в домогательствах к мальчику.

Как сообщает Kras Mash, местная жительница пожаловалась, что к её восьмилетнему сыну приставал знакомый сестры. Мать написала заявление, подозреваемый задержан. Сообщается, что он не признает вину, а с мальчиком работает психолог.

В СК подтвердили, что расследуют такое дело, мужчина задержан. Kras Mash пишет, что на него якобы уже поступали заявления, но у следователей пока есть информация только об одном случае.

В ориентировке указано, что дело возбуждено о насильственных действиях сексуального характера (пункт б части 4 статьи 132 УК). За это может грозить до 20 лет лишения свободы.

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#Общество#Криминал#СК
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