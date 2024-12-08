В Красноярском крае задержали мужчину за домогательства к мальчику

Posted 8 декабря, 10:38
Published 8 декабря, 10:38
Modified 8 декабря, 10:41
Updated 8 декабря, 10:41
Как сообщает Kras Mash, местная жительница пожаловалась, что к её восьмилетнему сыну приставал знакомый сестры. Мать написала заявление, подозреваемый задержан. Сообщается, что он не признает вину, а с мальчиком работает психолог.
В СК подтвердили, что расследуют такое дело, мужчина задержан. Kras Mash пишет, что на него якобы уже поступали заявления, но у следователей пока есть информация только об одном случае.
В ориентировке указано, что дело возбуждено о насильственных действиях сексуального характера (пункт б части 4 статьи 132 УК). За это может грозить до 20 лет лишения свободы.