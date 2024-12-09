Эксперты выяснили, сколько красноярцам нужно копить на первый взнос по ипотеке

Posted 9 декабря, 07:59
Published 9 декабря, 07:59
Modified 9 декабря, 08:01
Updated 9 декабря, 08:01
Аналитики выяснили, за сколько россияне смогут накопить на взнос в их регионе. При подсчетах предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребенка ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов.
Красноярский край занял 15 место из 85. Как утверждают авторы рейтинга, красноярцам нужно 2,9 года лет для накопления первоначального взноса — 1,71 миллиона рублей.
Ранее эксперты издания составляли рейтинг о том, сколько жителям края нужно времени для накопления 1 миллиона рублей. Тогда они утверждали, что на накопление такой суммы у одного жителя края уйдет 7 лет.