prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 07:59

Published 9 декабря, 07:59

Modified 9 декабря, 08:01

Updated 9 декабря, 08:01

Эксперты выяснили, сколько красноярцам нужно копить на первый взнос по ипотеке

Эксперты выяснили, сколько красноярцам нужно копить на первый взнос по ипотеке

9 декабря 2024, 07:59
Фото: 1MI.
Стало известно, сколько времени нужно жителям Красноярского края, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Исследование провели эксперты РИА Новости.

Аналитики выяснили, за сколько россияне смогут накопить на взнос в их регионе. При подсчетах предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребенка ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов.

Красноярский край занял 15 место из 85. Как утверждают авторы рейтинга, красноярцам нужно 2,9 года лет для накопления первоначального взноса — 1,71 миллиона рублей.

Ранее эксперты издания составляли рейтинг о том, сколько жителям края нужно времени для накопления 1 миллиона рублей. Тогда они утверждали, что на накопление такой суммы у одного жителя края уйдет 7 лет.

  • До этого аналитики заявили, что почти каждый четвертый житель Красноярского края зарабатывает больше 100 тысяч рублей.
  • Тут мы рассказывали о том, что почти 40% красноярцев не хватает зарплаты на основные нужды.
Читайте также:
Какие квартиры сейчас ищут для покупки красноярцы и сколько они стоятБанки стали выдавать ипотеку под 35% годовых
#София Штейнберг#Город#Деньги#Люди#Общество#Красноярск#Недвижимость#Красноярский край#Квартира#Ипотека
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика