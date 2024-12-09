Гендиректор «СУЭК-Красноярск» рассказал в заксобрании о работе и планах компании

Posted 9 декабря, 07:24
Published 9 декабря, 07:24
Modified 9 декабря, 07:26
Updated 9 декабря, 07:26
СУЭК-Красноярск — один из крупнейших работодателей в регионе, добросовестный недропользователь, социальный инвестор и партнер Красноярского края, но, самое главное — надежный поставщик энергетического угля.
Угледобывающие предприятия Компании — Бородинский, Березовский и Назаровский разрезы — уверенно наращивают объемы добычи. В комплексе со станциями угольной генерации, на которые в последние годы, в условиях маловодья сибирских рек, легла основная нагрузка по выработке электроэнергии, они обеспечивают теплом и светом миллионы жителей Красноярского края и других регионов Сибири.
За последние 5 лет угольщики «СУЭК-Красноярск» увеличили объемы добычи угля на 45%. Только в этом году на нужды крупных промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства Сибири и Дальнего Востока будет направлено 36 миллионов топлива. Годовой план уже выполнил Березовский разрез, уголь которого используется в том числе и для инновационных разработок.
«Березовский разрез — пионер глубокой переработки бурого угля. Здесь успешно внедрена технология термококс, которую разработали наши специалисты. Для этих целей мы построили промышленно-перерабатывающий комплекс, где сегодня производят брикетированное металлургическое топливо, футеровочный материал для электролизеров в алюминиевой промышленности, углеродный сорбент для водоочистки и нефтяной промышленности и бездымное коммунально-бытовое топливо», — заявил Евтушенко.
В 2025 году на Березовском разрезе будет построена вторая очередь перерабатывающего комплекса, что позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции.
В «СУЭК-Красноярск» реализуется комплексная экологическая программа, направленная на сохранение окружающей среды: восстановление и рекультивация земель, строительство высокотехнологичных очистных сооружений, восполнение биоразнообразия рек Красноярского края, замещение промышленных котельных на более экологичные и энергоэффективные — за последние пять лет на реализацию экологических проектов направлено 4 млрд рублей.
Масштабные инвестиции Компания вкладывает и в развитие производственных мощностей. За последние годы порядка 11 млрд рублей было направлено на модернизацию горнотранспортной техники, обновление парка вспомогательного оборудования и мероприятия по реконструкции и развитию горных работ. Значимый вклад в поддержание производства вносят сервисные подразделения Компании — Бородинский и Назаровский ремонтно-механические заводы, современные, высокотехнологичные предприятия с собственными конструкторскими бюро, которые проектируют и производят уникальное оборудование в том числе в рамках программы импортозамещения.
На предприятиях «СУЭК-Красноярск» работает около 5,5 тысяч сотрудников. Компания создает для трудовых коллективов комфортные, безопасные условия для труда, обеспечивает конкурентной заработной платой, которая с 2020 года увеличилась на 72% и сегодня в среднем составляет более 90 тысяч рублей.
«СУЭК-Красноярск имеет высокий потенциал по запасам угля и производственным мощностям, высококвалифицированные кадры, что позволяет нам быть надежным поставщиком высококачественно продукции, выходить на новые уровни сервиса и предлагать новые продукты. Мы надежно обеспечиваем рост объемов производства, вкладываем в развитие масштабные инвестиции, обеспечивая повышение уровня заработной платы сотрудникам.
Вместе с региональной и муниципальной властью в рамках государственно-частного партнерства развиваем города. Вместе со стратегическими партнерами — Красноярской железной дорогой, и Сибирской генерирующей компанией, с которой мы тесно взаимодействуем технологически — мы работаем 24/7, чтобы тепло и свет оказались в домах жителей Красноярского края и всей Сибири. Мы готовы к новым государственным задачам по развитию Красноярского края, Сибири и России в целом. Могу сказать ответственно — шахтеры не подведут!», — подытожил Евгений Михайлович.
Председатель заксобрания Алексей Додатко отметил, что компания, с предприятиями которой целые поколения красноярцев связали свою судьбу, является партнером Красноярского края: «Мы с вами продолжим взаимодействовать на том высоком уровне, который у нас сложился». И попросил передать поздравления с приближающимися новогодними праздниками трудовому коллективу СУЭК-Красноярск.
«Я хочу поблагодарить Компанию за открытость. Вклад, который СУЭК-Красноярск вносит в развитие шахтерских городов очевиден: это и работа с профильными классами, и значимый вклад в проекты благоустройства, и победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях — шахтерские города год от года хорошеют, повышается качество жизни. Это очень важно! И хочу пожелать вам — продолжайте сохранять свой корпоративный дух, он у вас особый, шахтерский, когда все плечом к плечу», — заявила депутат Вера Оськина.
Ответив на вопросы и приняв к сведению предложения депутатов, Евгений Евтушенко выразил благодарность за поддержку деятельности компании, поздравил всех с 90-летием Красноярского края и пригласил депутатский корпус поближе познакомится с предприятиями, благодаря которым в Красноярске и многих других городах края тепло и светло.