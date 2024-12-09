Гендиректор «СУЭК-Красноярск» рассказал в заксобрании о работе и планах компании

За последние 5 лет угольщики «СУЭК-Красноярск» увеличили объемы добычи угля на 45%. Только в этом году на нужды крупных промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства Сибири и Дальнего Востока будет направлено 36 миллионов топлива. Годовой план уже выполнил Березовский разрез, уголь которого используется в том числе и для инновационных разработок.