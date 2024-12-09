Глава Минспорта и лучшие комментаторы стали участниками премии «Голос спорта — СИБУР»

Отметим, что в 2024 году в рамках масштабной социальной программы СИБУРа «Формула хороших дел» был реализован проект «Голос спорта — СИБУР» в нескольких российских субъектах. Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) организовала семинары и мастер-классы для студентов и молодежи. В мероприятиях приняли участие ведущие спортивные комментаторы РАСК. Всем, кому интересна профессия спортивного комментатора, предложили пройти онлайн-курс по этому направлению.