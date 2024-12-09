Глава Минспорта и лучшие комментаторы стали участниками премии «Голос спорта — СИБУР»

Posted 9 декабря, 12:23
Published 9 декабря, 12:23
Modified 9 декабря, 12:24
Updated 9 декабря, 12:24
Глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярев открыл церемонию награждения. Министр также вручил первый приз победителю премии — сотруднику спортивного телеканала «Матч ТВ» Роману Трушечкину. Журналист получил премию в номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу», пишет rosbalt.ru.
Награду имени Владимира Маслаченко как лучшему комментатору по версии спортивных СМИ получил Дмитрий Губерниев. В номинации «Народный голос спорта» болельщики путем голосования выбрали Владимира Стогниенко.
Обладателем двух наград стал Илья Казаков, сценарист проекта «Федя. Народный футболист», за который он получил первый приз. Также его наградили за вклад в развитие российского спорта в рамках номинации «Чемпион».
Олег Жолобов победил в категории «Голос профессии». Журналиста отметили призом за многолетнюю работу на телевидении в своем виде спорта.
Сотрудник телеканала «НТР-24» Александр Халин (г. Нижнекамск) получил премию имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна».
Отметим, что в 2024 году в рамках масштабной социальной программы СИБУРа «Формула хороших дел» был реализован проект «Голос спорта — СИБУР» в нескольких российских субъектах. Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) организовала семинары и мастер-классы для студентов и молодежи. В мероприятиях приняли участие ведущие спортивные комментаторы РАСК. Всем, кому интересна профессия спортивного комментатора, предложили пройти онлайн-курс по этому направлению.
Заключительным этапом стала оценка творческих проектов. Жюри возглавил бывший футболист, советский и российский спортивный журналист Геннадий Орлов. Эксперты оценили работы участников и выбрали пять лучших. Победителями стали Лиза Бортнева из Воронежа, Елена Бакланова из Благовещенска (Амурская область), Илья Боровский из Уфы. Кроме этого, призами были отмечены петербуржец Евгений Семенкин и житель Кстова Вадим Ястребов.
Дарья Исаева из «Окко» победила в номинации «Женский голос спорта». Она получила приз из рук телепродюсера Дмитрия Чуковского. Как отметил Орлов, с момента основания премии количество заявок в этой категории существенно выросло. С этого года номинация будет носить имя Анны Дмитриевой.
Новая номинация имени Василия Уткина «Медиалидер российского футбола» была открыта в этом году. Московское «Динамо» завоевало первую награду в этой номинации.